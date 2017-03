Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Julian Alaphilippe je oblekel rumeno majico po zmagi na kronometru. Foto: EPA Alberto Contador je v skupnem seštevku na osmem mestu, zaostaja minuto in 31 sekund. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alaphilippe na kronometru ugnal Contadorja

BMC-ju ekipni kronometer

8. marec 2017 ob 18:15

Mont Brouilly - MMC RTV SLO/STA

Francoski kolesar Julian Alaphilippe je dobil četrto etapo na dirki Pariz-Nica. Na kronometru, dolgem 14,5 km, je za 19 sekund ugnal Alberta Contadorja in prevzel skupno vodstvo.

Še sekundo več kot Contador je zaostal Francoz Tony Gallopin. Svetovni prvak v vožnji na čas Tony Martin je osvojil 21. mesto, zaostal pa je minuto in 14 sekund.

Kristijan Koren je končal na 50. mestu, zaostal je minuto in 45 sekund. Osem sekund več je zaostal Jan Polanc, ki je bil 54. Luka Pibernik je bil 111. (+3:04), Borut Božič 131. (+3:32), Grega Bole pa 162. (+4:50).

Alaphilippe se je z etapnim uspehom prebil v skupno vodstvo, Gallopin pa na drugo mesto, za rojakom zaostaja 33 sekund. Španec Gorka Izagirre je tretji z zaostankom 47 sekund. Koren ostaja najboljši Slovenec, z 10. mesta je zdrsnil na 14. mesto, njegov zaostanek po štirih dneh znaša dve minuti in deset sekund.

Z moštveno vožnjo na čas v Lido di Camaioreju se je začela kolesarska dirka svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Z uvodno, 22,7 km dolgo preizkušnjo je najbolje opravila ekipa BMC. Orica-Scott Luke Mezgeca, enega od petih Slovencev na dirki, je končal na petem mestu. Prvi vodilni na dirki je Italijan Damiano Caruso.

BMC je za 22,7 km proge potreboval 23 minut in 20 sekund. Sedemnajst sekund za njim je končal Quick-Step Floors. Še dodatnih pet sekund sta zaostala Movistar in FDJ.

Orica-Scott je zaostal 25 sekund, šesti je bil LottoNl-Jumbo Primoža Rogliča, ki je dirko od Tirenskega do Jadranskega morja postavil za enega glavnih ciljev sezone, z zaostankom 40 sekund. UAE Team Emirates Marka Kumpa in Mateja Mohoriča je na 14. mestu, Katjuša Simona Špilaka je zaostala eno minuto in 36 sekund na 17. mestu.

Pri BMC-ju je prvi ciljno črto prečkal Caruso, ki bo s tem oblekel majico vodilnega na četrtkovi drugi etapi. Od favoritov za končno zmago Kolumbijec Nairo Quintana (Movistar) in Francoz Thibaut Pinot (FDJ) bosta lovila 22 sekund zaostanka. Italijan Vincenzo Nibali iz Bahrajn-Meride, v kateri tokrat ni nobenega Slovenca, ima že 53 sekund zaostanka, še dve sekundi več Italijan Fabio Aru (Astana).

Pariz-Nica, 4. etapa, kronometer, Beaujeu-Mont Brouilly, 14,5 km: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 21:39 2. A. CONTADOR ŠPA +0:19 3. T. GALLOPIN FRA 0:20 4. G. IZAGIRRE ŠPA isti čas 5. I. ZAKARIN RUS 0:33 6. D. DE LA CRUZ ŠPA 0:45 ... 50. K. KOREN SLO 1:45 54. J. POLANC SLO 1:53 111. L. PIBERNIK SLO 3:04 131. B. BOŽIČ SLO 3:32 162. G. BOLE SLO 4:50

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 12:36:27 2. T. GALLOPIN FRA +0:33 3. G. IZAGIRRE ŠPA 0:47 4. S. HENAO KOL 1:05 5. D. MARTIN IRS 1:20 6. P. GILBERT BEL 1:24 ... 14. K. KOREN SLO 2:10 56. L. PIBERNIK SLO 19:22 120. B. BOŽIČ SLO 34:32 137. G. BOLE SLO 37:11 144. J. POLANC SLO 39:18

Tirreno-Adriatico, moštveni kronometer, Lido di Camaiore, 22,7 km: 1. BMC RACING 23:30 2. QUICK STEP +0:17 3. MOVISTAR 0:22 4. FDJ isti čas 5. ORICA-SCOTT 0:25 (Mezgec) 6. LOTTONL-JUMBO 0:40 (Roglič) ... 14. UAE TEAM EMIRATES 1:09 (Kump/Mohorič) 17. KATJUŠA 1:36 (Špilak)

A. G.