Alarm v Stožicah - Rudar razbil razglašeno Olimpijo

Krško v Kidričevem do točke

5. marec 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 18:30

Kidričevo/Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so katastrofalno začeli spomladanski del Prve lige. Rudar je na krilih najboljšega strelca lige Dominika Glavine odnesel vse tri točke iz Stožic (2:4).

Ljubljančani so spomladi še brez točke. Prejšnji teden so izgubili v Mariboru z 0:1, tokrat pa so bili popolnoma razglašeni pred 4.000 gledalci. Velenjčani so že 14. avgusta zmagali v Stožicah (0:2) in ostajajo trn v peti aktualnih prvakov.

Glavina z glavo načel mrežo zmajev

Gostje so takoj pokazali, da bodo poskušali priti do presenečenja. Na igrišču so se dobro postavili, tekmecem niso dopustili, da razvijejo igro. Ljubljančanom je manjkalo idej, edino pravo priložnost je zapravil Kingsley Boateng, ki je po levi strani prodrl v kazenski prostor, toda nenatančno streljal.

Osem minut pred odmorom je John Mary z desne strani podal pred vrata, kjer je Glavina z natančnim strelom z glavo zatresel mrežo. Nejc Vidmar je bil nemočen, saj je že krenil v napačno smer.

Lotrič in Mary unovčila veliko prostora

Po zelo slabi igri v prvem polčasu je Luka Elsner v igro poslal Davida Tijanića in Issaha Abassa. V 53. minuti so Velenjčani povišali vodstvo, Mitja Lotrič je z natančnim strelom s 23 metrov prostora matiral Vidmarja. Tijanić je v 58. minuti stresel prečko, a gostitelji so puščali preveč prostora v obrambi. John Mary je z bližine po uri igre povišal na 0:3. Leon Benko je kmalu zatem zgrešil veliko priložnost, ko je streljal prek vrat po lepem prodoru in podaji Boatenga. Na drugi strani je Glavina zadel le vratnico.

Glavina postavil piko na i odlični predstavi Rudarja

Olimpija je vse moči usmerila v napadu. Alexandru Cretu je znižal z glavo po podaji Denisa Klinarja s kota. Rudar je bil vseskozi zelo nevaren v protinapadih, Glavina je v 89. minuti lepo zaključil enega izmed njih, s tem pa zapečatil usodo gostiteljev. V sodnikovem dodatku je Benko postavil končni izid z bele točke, a to ni popravilo slabega vtisa Ljubljančanov.

Vodilni Maribor v soboto zaradi razmočenega igrišča ni odigral tekme v Novi Gorici. Novi termin tekme je torek, 7. marca, ob 16. uri. Vijoliasčti bi lahko povišali prednost že na šest točk. Olimpija bo naslednjo nedeljo gostovala v Domžalah.

23. krog:

ALUMINIJ - KRŠKO 1:1 (0:1)

350; Bizjak 57.; Dangubić 19.

Aluminij: Janžeković, Jakšić , Muminović , Bizjak ( 90./Krajnc), Škoflek , Panadić ( 55./Tahiraj), Vrbanec ( 79./Mesec), Kocić, Turkalj, Mensah, Zeba.

Krško: Zalokar, Mensah, Šturm , Mujan, Vuklišević, Sadiković, Urbanč ( 63./Dušak), Kramarić ( 75./ Gatarić), Dangubić, Krajcer ( 89./Haljeta), Pušaver .

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)



OLIMPIJA - RUDAR 2:4 (0:1)

4.000; Cretu 77., Benko 91./11-m; Glavina 37., 89., Lotrič 53., Mary 61.

Olimpija: Vidmar, Klinar, Mitrović , Ilić, Štiglec, Novak ( 59./Eleke), Cretu, Alves ( 46./Tijanić ), Boateng, Oduwa ( 50./Abass), Benko .

Rudar: Radan, Iharoš, Zec , Billong , Muzek, Lotrič ( 61./Pišek ), Bolha ( 90./Grgić), Babić, Vručina ( 83./Trifković), Glavina, Mary.

Sodnik: Miran Bukovec (Lendava)

Sobotni tekmi:

CELJE - KALCER RADOMLJE 1:0 (0:0)

400; Volaš 62.

DOMŽALE - KOPER 0:1 (0:1)

500; Blažič 37./ag

Preloženo:

GORICA - MARIBOR

Tekma je bila zaradi razmočenega igrišča odpovedana. Nov termin tekme je torek, 7. marca, ob 16.00.

Lestvica: MARIBOR 22 15 4 3 43:15 49 OLIMPIJA 23 14 4 5 36:20 46 DOMŽALE 23 12 4 7 46:24 40 CELJE 23 9 4 10 27:26 31 GORICA 22 8 7 7 26:25 31 LUKA KOPER 23 8 7 8 22:27 31 RUDAR 23 7 8 8 32:31 29 KRŠKO 23 4 11 8 22:34 23 ALUMINIJ 23 5 7 11 19:34 22 KALCER RADOMLJE 23 1 6 16 16:53 9

M. L., A. G.