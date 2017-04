Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aleks Ovečkin

5. april 2017 ob 11:41

New York - MMC RTV SLO

Nisem si premilisli in si tudi ne bom. To je moja država in prepričan sem, da hočejo vsi igrati na olimpijskih igrah. Tudi če mi bo kdo rekel, naj ne grem, mi je prav vseeno. Šel bom v Južno Korejo.

Rus Aleks Ovečkin, član Washingtona in eden najboljših hokejistov na svetu, je razočaran nad odločitvijo vodstva lige, da februarja leta 2018 ne bo premora v Ligi NHL. To pomeni, da najboljših igralcev ne bo v Južni Koreji. Ovečkin je dejal, da bo tam v vsakem primeru.