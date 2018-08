Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! VIDEO Linta po porazu: Življenj... Dodaj v

Aleksandar Linta

23. avgust 2018 ob 23:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Življenje in nogomet včasih nista poštena. To se je nam danes zgodilo, saj smo prejeli dva poceni zadetka. Dvakrat nismo bili zbrani in vse skupaj nas je stalo poraza z 0:2.

Zadovoljen sem z igro v drugem polčasu, ko smo si priigrali veliko priložnosti. Nismo jih unovčili. Imeli smo veliko energijo in željo, prikazali smo tudi znanje. Upanje še vedno ostaja, vedno je možno priti do preobrata. Ob odmoru sem bil jezen na moje izbrance, po tekmi pa ne več.

Nisem zadovoljen s prvim polčasom. Kot da smo se ustrašili odgovornosti. Slovaki so odigrali tako, kot smo pričakovali, iz polpriložnosti dajejo gole. To smo vedeli, pa se nam je vseeno zgodilo. Morda nas je odnesel strah ali pritisk, da je tekma tako pomembna. Sami smo si dali dva gola. Pozneje je bilo bolje, imeli smo lepše priložnosti kot tekmeci. A žoga ni hotela v gol. Toda to je nogomet, vedno pač ne zmaga boljši tekmec in zato je tako poseben šport.

Trener Olimpije Aleksandar Linta je bil razočaran po porazu proti Spartaku iz Trnave z 0:2 na prvi tekmi zadnjega predkroga Evropske lige v Stožicah.

A. G.