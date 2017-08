Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aleksandar Petrović

13. avgust 2017 ob 17:39

Opatija - MMC RTV SLO

Neverjetno je videti fanta, ki pri teh letih dela to, kar Luka dela na parketu, in to v takih trenutkih - in na kakšen način. Mislim, da se že dolgo v Evropi ni pojavil igralec, ki bi bil tako kompleten, mentalno in atletsko.

To je klasa nad vsem, kar se je na tem položaju v Evropi pojavilo v zadnjih desetih ali petnajstih letih. Klasa ali celo dve nad vsem. Res, vsa čast.

Hrvaški selektor Aleksandar Petrović o mladem slovenskem košarkarju Luki Dončiću, MMC.

Ž. K.