Aleksander Čeferin

V Helsinkih bo 5. aprila prvi kongres Uefe pod Čeferinovim vodstvom

22. marec 2017 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Uefinih dogodkih, kot se je dogajalo na primer med evropskim prvenstvom 2016, so bili predsedniki 'normalnih' nacionalnih zvez v enem hotelu, člani izvršnega odbora pa v bolj luksuznem. Člani IO so imeli lasten, ekskluziven prevoz, mi smo imeli avtobus. Prišli smo na večerjo in tam je bila rezervacija za IO. Morali smo oditi.

Ljudje so se tega zasitili. Bili so jezni in zaželeli so si spremembe. Rekel sem, v Helsinkih bomo vsi v istem hotelu. Pri večerji se bo lahko vsak usedel tja, kamor mu ustreza. S tem sem marsikoga šokiral. Nekateri člani IO so mi povedali – in cenim njihovo odkritost – da so si pri sebi mislili, češ, 'pustite ga kandidirati, naj se opeče. Dobil bo pet glasov'. Niso dojeli, da so se stvari takrat že spremenile.

Prvi kongres Evropske nogometne zveze (Uefa) pod vodstvom Slovenca Aleksandra Čeferina je vse bližje. V Helsinkih bodo 5. aprila odločali o predlaganih reformah, med katerimi je tudi omejitev mandata vodstvenih struktur Uefe. Kot pravi Čeferin, bo na tem kongresu marsikaj drugače, kot je bila praksa doslej; STA.