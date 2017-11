Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin. Foto: Reuters Dodaj v

Aleksander Čeferin

Predsednik Uefe podpira projekt Juana Mate

29. november 2017 ob 18:57

Nyon - MMC RTV SLO

Trdno verjamem, da je nogomet sila, ki lahko spreminja svet. Juan Mata in njegov projekt sta lahko zgled, saj nogometaši veliko dobijo prek nogometa, tako pa lahko del tega skupnosti tudi vrnejo.

Pozivam vse v naši nogometni družini, igralce, trenerje, funkcionarje, pa tudi lige, da se pridružijo. S pomočjo in donacijo lahko pokažemo, da nam je mar.

Predsednik krovne evropske nogometne zveze Uefa Aleksander Čeferin se je pridružil pobudi nogometaša Juana Mate in bo odstotek svoje plače namenil v dobrodelne namene. Projekt z imenom Common Goal (skupni cilj) je začel Mata in spodbudil soigralce in druge člane nogometne družine, da se odpovejo delu svojega zaslužka in ga podarijo v dober namen; STA.

M. L.