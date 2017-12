Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin. Foto: Reuters Dodaj v

Aleksander Čeferin

30. december 2017 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko se pogovarjam z ljudmi po svetu, so šokirani, da je letni proračun smučarske zveze pri nas primerljiv s proračunom nogometne zveze.

Slovenija je fenomen na številnih področjih. Začelo se je v nekdanji Jugoslaviji, ko so nas vnaprej opredelili za smučarski narod, delno so nas spustili zraven pri košarki, manj v nogometu. To smo sprejeli, elita se je zbrala okrog smučanja in s tem uresničila določene interese. Pozneje je težko preiti v drug šport, če imaš celotno infrastrukturo nastavljeno drugače.

Nogomet je bil pri nas predstavljen kot šport manj izobraženih, južnjakov, toda to se spreminja, če ne zaradi drugega, pa zaradi globalizacije in TV-prenosov tekem.

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin o tem, zakaj se najbogatejši v Sloveniji izogibajo vlaganju v nogomet in zakaj nogomet tudi v politiki ni kotiral tako visoko kot drugje na zahodu ali vzhodu.

Vir: Delo

M. R.