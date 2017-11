Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Aleksander Legkov. Foto: Reuters Dodaj v

Aleksander Legkov

7. november 2017 ob 07:00

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Moja medalja je čista. Boril se bom. V preteklih letih sem opravil več kot 150 dopinških testov in bil vselej negativen.

Niso me testirali v Moskvi ali Sočiju, ampak v Kölnu, Lozani in Dresdnu. Vsi se moramo podrejati postopkom in kaznim, za katere nihče izmed nas ne more biti prepričan ... da so pošteni in niso posledica drugih interesov. Vsak športnik, ne glede na to, iz katere države prihaja, se lahko znajde v takšnem položaju.

Ruski smučarski tekač Aleksander Legkov je na Instagramu prvič javno komentiral odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki mu je prejšnji teden odvzel zlato medaljo s teka na 50 km na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 in izrekel dosmrtno prepoved nastopanja. Legkovu in njegovemu rojaku Jevgeniju Belovu so izbrisali vse dosežke z olimpijskih iger leta 2014. MOK (še) ni sporočil, natančno katera protidopinška pravila sta kršila oba ruska tekača.

