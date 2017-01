Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Alen Ožbolt se vrača v Domžale. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alen Ožbolt se iz Borussie vrača v Domžale

Član Domžal že od 14. leta

30. januar 2017 ob 19:43

Domžale - MMC RTV SLO

Alen Ožbolt se po letu in pol, ko je bil kot posojen igralec član druge ekipe Borussie iz Dortmunda, vrača v Domžale. Po vrnitvi je podpisal novo pogodbo in je postal je prvi igralec, ki ga z ekipo dogovor veže do leta 2021.

20-letni napadalec je v dresu druge ekipe Borussie, kjer je bil soigralec Jona Gorenca Stankovića (zdaj uspešno igra za angleški Huddersfield Town), zaigral na 29 tekmah in dosegel tri gole. Posoja se je zaključila pol leta pred iztekom.

Ožbolt je član Domžal že od svojega 14. leta. V mlajših kategorijah je osvojil naslove v vseh selekcijah, pomemben delež pa je dodal tudi k edini osvojitvi mladinskega pokala Slovenije v zgodovini kluba. V članski ekipi Domžal je debitiral v sezoni 2013/2014, ko je bil star 17 let. Za rumene je v prvenstvu in pokalu zbral 30 nastopov in dosegel štiri gole.

