Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alenka Rupert

31. marec 2017 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

V energijske slike dostopava le s privoljenjem igralcev. Ko selektor izbere igralce, želi imeti osnovni vpogled v njihovo stanje, ki nam pove, kakšna je njihova energijska pretočnost.

Če neki igralec pol leta ne igra v klubu, je težje doseči neko kapaciteto. Pomagava jim, da so psihološko stabilnejši, notranje suvereni in samozavestnejši. Ko sva začela delo, sva jim na uvodnem uro in pol dolgem predavanju predstavila najino delovanje. Vsak igralec se odloči, ali bo sodeloval ali ne.

Že 25 minut energijskih vaj na dan lahko naredi čudežen rezultat. Za primerjavo – Lionel Messi ima po energijskih meritvah 82-odstotno koncentracijo, slovenski reprezentanti pa med 45 in 55 odstotki.

Alenka Rupert

Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec pri svojem delu uporablja tudi metode komplementarne energijske medicine. V ta namen je najel tudi zakonca Matjaža in Alenko Rupert, ki v zadnjem letu sodelujeta s slovensko izbrano vrsto. Zgornji odlomek je iz intervjuja za časopis Dnevnik.