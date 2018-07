Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Aleš Kranjc je igral tako v Sočiju kot v Pjongčangu, barve risov pa je zastopal tudi na obeh kvalifikacijskih turnirjih za olimpijske igre. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Aleš Kranjc bo odslej drsal v zeleno-belem dresu

V Sloveniji do zdaj igral le za Jesenice

24. julij 2018 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izkušeni branilec Aleš Kranjc je novi član SŽ Olimpije. Hokejist, ki bo kmalu dopolnil 37 let, je s slovensko reprezentanco nastopil na dveh olimpijskih igrah.

Dolgoletni član izbrane vrste je po Alešu Mušiču drugi izkušeni hokejist, ki je okrepil zasedbo v Tivoliju. Jeseničan, ki je bil dolga leta steber obrambe risov, je nazadnje igral v drugi nemški ligi za Eispiraten Crimmitschau. Sezono predtem je začel v matičnem klubu. Z Jeseničani je zaigral v Alpski ligi, kjer se bo letos preizkusil tudi z zmaji. Železarje je zapustil po desetih tekmah in odšel v drugo nemško ligo k Bad Nauheimu.

Vrsto let je branil tudi barve Jesenic, nato pa je igral še v Avstriji za Vienna Capitals in Graz 99ers, na Madžarskem za Fehervar, na Češkem za Češke Budejovice in Pirati Chomutov, v Rusiji za Kuban Krasnodar in v Nemčiji za Kölner Haie. Slovenijo je zastopal na 13. svetovnih prvenstvih, tudi na letošnjem.

T. J.