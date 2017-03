Aljaž Struna: Za grb bomo dali 120 odstotkov

Slovence v Glasgowu pričakalo sonce

25. marec 2017 ob 16:01,

zadnji poseg: 25. marec 2017 ob 16:20

Glasgow - MMC RTV SLO/STA

Slovenski nogometaši so prispeli v Glasgow, kjer jih v nedeljo ob 20.45 čaka kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo proti Škotski.

Slovenci so na Škotsko, kjer jih je ob pristanku pričakalo sončno vreme, prišli še kot neporažena ekipa skupine F. Ob dveh zmagah in dveh remijih zasedajo drugo mesto. Pred njimi so z dvema točkama prednosti le Angleži (10:8). Varovanci Srečka Katanca si želijo niz neporaženosti seveda zadržati.

Struna: Za grb bomo dali 120 odstotkov

"Trenutno smo drugi. To bomo poskušali zadržati. Dali bomo 100, 120 odstotkov za grb, na koncu tekme pa bomo videli, kaj smo si zaslužili," pravi Aljaž Struna, ki bo bržčas začel na desnem bočnem branilskem položaju.

Vratar Jan Oblak na zadnjih treh reprezentančnih tekmah ni prejel gola. "Moja želja je vedno, da zadetka ne prejmem. Naredil bom vse, da bo tako tudi na Škotskem," je dejal Oblak.

Še nekaj neznank glede začetne enajsterice

Glede na to, da so bili treningi zaprti za javnost, je sicer prva enajsterica še malce skrivnostna, bržčas pa korenitih sprememb ne gre pričakovati. V vratih bo Jan Oblak, v obrambi ob Struni bodo še Miral Samardžić ali Miha Mevlja, Boštjan Cesar in Bojan Jokić, v zvezni vrsti Rene Krhin, Jasmin Kurtić, Kevin Kampl in Valter Birsa ter v napadu Josip Iličić ter Robert Berić ali Roman Bezjak.

Katančeve varovance sicer zadnji pravi trening čaka v soboto ob 18.30 po slovenskem času.

NOGOMET



KVALIFIKACIJE ZA SP 2018



SKUPINA F



Nedelja ob 18.00:

ANGLIJA - LITVA



Ob 20.45:

ŠKOTSKA - SLOVENIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



MALTA - SLOVAŠKA

Lestvica: ANGLIJA 4 3 1 0 6:0 10 SLOVENIJA 4 2 2 0 4:2 8 SLOVAŠKA 4 2 0 2 7:2 6 LITVA 4 1 2 1 5:7 5 ŠKOTSKA 4 1 1 2 6:8 4 MALTA 4 0 0 4 1:10 0

A. V.