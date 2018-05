Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Sam Allardyce predčasno odhaja s klopi Evertona. Foto: Reuters Dodaj v

Allardyce ni več trener Evertona, Moyes odšel iz West Hama

Menjave trenerjev v Angliji

16. maj 2018 ob 11:50,

zadnji poseg: 16. maj 2018 ob 18:10

Liverpool - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo angleškega premierligaša Evertona je odpustilo trenerja Sama Allardycea, ki je ekipo vodil le šest mesecev.

Ko je nekdanji angleški selektor zamenjal Nizozemca Ronalda Koemana, je bila ekipa na 13. mestu in le pet točk oddaljena od mest, ki vodijo v nižjo ligo. Pod vodstvom Allaydycea je bil Everton na koncu osmi.

63-letnik se je zaradi načina igre, ki ga je uvedel, znašel na udaru kritik navijačev. Ti so bili še bolj ogorčeni zaradi govoric, da naj bi nekdanji angleški reprezentančni zvezdnik Wayne Rooney vztrajal, da bo zapustil modre, če bo Allardyce ostal.

Pogodbo so mu prekinili leto dni pred prvotnim dogovorom. Marco Silva, ki je bil že pred pol leta med možnimi nasledniki Koemana, je zdaj ponovno kandidat za trenersko mesto v Evertonu.

Moyes odšel iz West Hama

Škotski nogometni strokovnjak David Moyes ni več trener West Hama. Vodstvo londonskega kluba je nekdanjega trenerja Evertona, Manchester Uniteda in Sunderlanda najelo novembra lani, ko je na tem položaju zamenjal Hrvata Slavena Bilića. West Ham je pod vodstvom Moyesa zasedel 13. mesto v Premier ligi. "Davidu Moyesu in njegovi ekipi bi se radi iskreno zahvalili, da je West Ham obdržal v premier league. Ob njegovem prihodu je bil glavni cilj, da ekipo popelje iz rezultatske krize, kar mu je tudi uspelo," je v zvezi s tem dejal prvi mož londonskega moštva David Sullivan in dodal, da bodo novo zveneče trenersko ime na klopi tega kluba obelodanili v naslednjih desetih dneh.

