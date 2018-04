Allegri obljublja galavečer: Precej smo se izboljšali od lanskega finala

Heynckes želi zmago že v Sevilli

2. april 2018 ob 20:45

Juventus je zadnja ekipa, ki je izločila madridski Real v Ligi prvakov. V torek se bosta v ponovitvi lanskega finala ekipi srečali v Torinu na prvem četrtfinalnem obračunu.

13. maja 2015 je Alvaro Morata dosegel odločilni zadetek na stadionu Santiago Bernabeu v 57. minuti (1:1). Stara dama je prvo tekmo dobila z 2:1 in uvrstila se v finale, kjer pa je bila v Berlinu boljša Barcelona. Kraljevi klub vse od te tekme blesti v Ligi prvakov, v zadnjih dveh letih je pod vodstvom Zinedina Zidana osvojil prestižno lovoriko, lani je v finalu v Cardiffu padel Juventus s 4:1.

V soboto je Juventus v zadnjih desetih minutah strl Milan s 3:1 na derbiju 30. kroga Serie A in ima štiri točke naskoke pred Napolijem. Sedmi zaporedni "scudetto" je zelo blizu.

Massimilano Allegri ne bo mogel računati na Medhija Benatio in Miralema Pjanića, ki sta kaznovana. "Čakata nas dve tekmi proti glavnim favoritom Lige prvakov. Naši navijači so lahko ponosni, da smo v zadnjih treh letih dvakrat igrali v finalu, v torek pa nas čaka pravi galavečer. V zadnjih dneh sem si nekajkrat ogledal posnetek junijskega finala v Cardiffu. Mislim, da smo se precej izboljšali, bolje se bomo odzvali v težkih trenutkih," je poudaril Allegri.

"Real ima v vitrini 12 naslovov evropskega prvaka. Zares so izjemna ekipa, vendar sem prepričan, da bomo na isti ravni v torek zvečer. Vedno se je najlepše meriti z najboljšimi. Ronalda bo težko zaustaviti. V zadnjih letih je spremenil način igre in se še izboljšal, kar je zelo težko po 30. letu," je še dodal strateg Juventusa.

Najboljši strelec v zgodovini Lige prvakov Cristiano Ronaldo je proti Juventusu na petih tekmah zadel že sedemkrat. "Nemogoče je zaustaviti Ronalda, če ga pokriva le en branilec. Celotna obramba mora delovati kompaktno. Zelo tanka je črta med zmago in porazom na takih tekmah, odločale bodo malenkosti. Zaradi takih izzivov igramo nogomet. Vsi sanjamo o zmagah na teh srečanjih. Če hočeš v Ligi prvakov priti do finala, moraš izločiti Real ali Barcelono. To nam je v zadnjih letih že uspelo," je razlagal branilec Giorgio Chiellini.

Zidane lanskemu finalu ne posveča pozornosti

Madridčani nimajo nobene možnosti več za naslov španskega prvaka, saj za vodilno Barcelono zaostajajo kar 13 točk. Katalonci so osem krogov pred koncem še brez poraza.

"To bo zares velika tekma za obe ekipi. Lanskemu finalu sploh nisem posvečal pozornosti v pripravi na obe tekmi, saj bomo zdaj odigrali dve tekmi. Položaj je popolnoma drugačen. Veliko sem se naučil v Torinu, saj ima Juventus podobno mentaliteto kot Real. V zadnjih letih je bila ta ekipa razred zase v Italiji, zares so kompletno moštvo brez slabosti," je pojasnil Zidane, ki je med letoma 1996 in 2001 igral za staro damo. Dvakrat je izgubil finalno tekmo Lige prvakov. 20. maja 1998 proti Realu, ko je v Amsterdamu odločil Predrag Mijatović.

"Ronaldo je v neverjetni formi. Sploh ne vem, koliko golov je dosegel v zadnjih tednih. Ko je v taki formi, nas je težko zaustaviti," je Portugalca pohvalil Luka Modrić.

Montella upa, da bodo jezo pravilno preusmerili

Na drugi torkovi tekmi bo Sevilla gostila Bayern. Andaluzijci so v soboto zvečer vse do 88. minute proti Barceloni vodili z 2:0. Katalonci so bili zares blizu prvega poraza v letošnji sezoni. Luis Suarez in Lionel Messi sta poskrbela za remi v zadnjih minutah (2:2).

"Upam, da bomo jezo pravilno preusmerili na tekmo proti Bayernu. Že z uvrstitvijo v četrtfinale smo spisali novo poglavje v zgodovini kluba, vendar se še nismo zadovoljili. Bayern ima veliko posest žoge, dosega veliko zadetkov. Bavarce moramo prisiliti, da ne bodo prišli do svoje prepoznavne igre, vsiliti jim moramo naš sistem," je odločen Vincenzo Montella.

V osmini finala je Manchester United na Old Traffordu pokopal Wissam Ben Yedder, ki je takoj po vstopu v igro zadel dvakrat. V skupinskem delu je dosegel hat-trick proti Mariboru za zmago s 3:0.

Bayern je v soboto na Allianz Areni zmlel dortmundsko Borussio s 6:0. Že do odmora so gostje prejeli "petardo". V soboto si lahko Bayern v Augsburgu z zmago zagotovi šesti zaporedni naslov nemškega prvaka.

"Moji izbranci se ne bodo ustrašili izjemnega vzdušja v Sevilli. Že na prvi tekmi želimo zmagati, ne bomo igrali na remi. Manchester United je na prvi tekmi ohranil izid 0:0, pa smo potem videli, kako se je razpletla povratna tekma," je dejal Jupp Heynckes, ki je preporodil Münchenčane, a na klopi bo sedel le še do konca sezone. Glavni kandidat za njegovega naslednika je Niko Kovač, ki zelo uspešno vodi Eintracht iz Frankfurta.

Četrtfinale, prve tekme, torek ob 20.45:

JUVENTUS - REAL MADRID



Verjetni postavi:



Juventus: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Khedira, Bentancur, Matuidi, Dybala, Douglas Costa, Higuain.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Isco, Ronaldo, Benzema.



Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

SEVILLA - BAYERN



Verjetni postavi:



Sevilla: Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Pizarro, N'Zonzi, Sarabia, Vazquez, Correa, Ben Yedder.



Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, James Rodriguez, Javi Martinez, Müller, Robben, Ribery, Lewandowski.



Sodnik: Daniele Orsato (Italija)



Povratni tekmi bosta 11. aprila.

Sreda ob 20.45:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY



Sodnik: Felix Brych (Nemčija)





BARCELONA - ROMA



Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)





Povratni tekmi bosta 10. aprila.

