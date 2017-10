Alonso: Hamiltonova pot do novega naslova prelahka

30. oktober 2017 ob 11:49

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

"Lani se mu je zoperstavil Nico, ki se je boril do zadnje dirke. Letos ni bilo nikogar," je po dirki F1 za VN Mehike o Lewisu Hamiltonu dejal Fernando Alonso.

Hamilton je sicer večji del mehiške preizkušnje vozil v ozadju, a je storil dovolj, da si je zagotovil četrti naslov svetovnega prvaka. Dirka bi se lahko razpletla tudi drugače. Hamilton in Vettel sta trčila v uvodnih zavojih, Nemec je poškodoval sprednje krilce svojega dirkalnika, Britanec je preostanek uvodnega kroga odpeljal s počeno desno zadnjo gumo.

Oba sta morala na prisilni postanek v bokse, dirko sta nadaljevala na repu kolone. Vettel si je prizadeval popraviti položaj, hitro je začel prehitevati dirkače, tudi Hamilton se je počasi prebijal iz ozadja in na koncu osvojil deveto mesto, kar je bilo ob Vettlovem četrtem mestu točkovno dovolj za novi naslov.

Zahvala vsem, ki ga podpirajo

"Odraščal sem v Stevenageu. Vse to je preseglo vse sanje in želje. Že to, da mi je uspelo prodreti v formulo ena, je bil izjemen uspeh. Zdaj imam štiri naslove prvaka, to je neverjetno," je povedal Hamilton. "Najprej bi se vsem rad zahvalil za podporo. Vsem, ki mi pošiljate lepa sporočila na družbenih omrežjih, se iz srca zahvaljujem. Vaša podpora mi veliko pomeni. Veliko Britanijo želim v tem športu kar najbolje predstavljati in ne bom odnehal. Pred mano je še dolga pot."

Dirko je želel odpeljati z dostojanstvom

Novopečeni prvak je bil sicer malce v skrbeh po slabem štartu, ko je moral hitro v bokse. "Dolgo sem dirkal na nikogaršnji zemlji, bil sem kilometre zadaj. Nisem imel možnosti za zmago, a pomembno je bilo, da dirko odpeljem z dostojanstvom in z željo po zmagi. Nikoli si ne bi mislil, da bom postal štirikratni svetovni prvak, zato je ta dan zelo poseben," je še dejal in poudaril, da je bilo zabavno letos - občasno tudi na nož - tekmovati s Vettlom.

Alonso: Prelahek naslov za Lewisa

Nekdanji Hamiltonov moštveni kolega pri McLarnu - skupaj sta dirkala v sezoni 2007 - Fernando Alonso je po dirki dejal, da je Britanec prelahko letos osvojil svetovno prvenstvo. "Ni imel nobenih pravih tekmecev. Lani se mu je zoperstavil Nico, ki se je boril do zadnje dirke. Letos ni bilo nikogar. Mercedes je štiri dirke pred koncem osvojil konstruktorski naslov, Lewis tri dirke pred koncem dirkaškega. Upam, da jim bo McLaren Renault prihodnjo sezono otežil življenje," je povedal dvakratni svetovni prvak Alonso, ki zaradi Hondinega pogonskega sklopa ni konkurenčen že vse od prestopa iz Ferrarija v McLaren.

Vettel: Lewis si naslov zasluži

"Seveda sem razočaran. Težko je prečkati ciljno črto in se zavedati, da si izgubil boj za naslov prvaka. Vse, kar se je danes zgodilo med dirko, je nepomembno. Najpomembneje je, da je danes Lewisov dan. Postal je svetovni prvak in naslov si vsekakor zasluži," je po dirki športno priznal Vettel, ki bo moral na peti naslov svetovnega prvaka počakati še vsaj leto dni. "Nam je ostalo, kar nam je ostalo. V tem trenutku smo vsi razočarani. Prihodnjo sezono bo vse drugače, vse se bo začelo znova. Toda v tem trenutku je treba športno priznati, kdo je bil letos najboljši - in najboljši je bil Lewis. Vso sezono je bil najboljši in naslov je več kot zaslužen. To je to," je še dodal Heppenheimčan.

Verstappnu postalo dolgčas

Zaradi Hamiltonovega naslova svetovnega prvaka je dosežek Maxa Verstappna, ki je dirko v Mehiki tudi dobil, odšel kar nekoliko v pozabo. Izjemni Nizozemec je takoj brezkompromisno prehitel Vettla, smuknil v vodstvo, si hitro nabral neulovljivo prednost in do konca dirke le še spretno vozil do zmage. "Največji izziv je bilo Maxa upočasniti," je dejal vodja moštva Red Bull Christian Horner."To je bilo precej nenavadno. Mislim, da mu je bilo med dirko večkrat kar malce dolgčas. Večkrat smo ga morali upočasniti, saj je imel že dovolj veliko prednost, in mislim, da je bil kar malce razočaran, ker ni smel dirkati hitreje. Pomembno je bilo dirkalnik mirno pripeljati čez ciljno črto. Max sicer obožuje napete boje na progi. To, kar mu je uspelo v uvodnih zavojih, je izjemno. Že na dan dirke se je videlo, da si zmage želi bolj od katerega koli drugega dirkača."

Mitja Lisjak