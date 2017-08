Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Marcos Alonso je dosegel pravi evrogol. Foto: Reuters Antonio Conte se je veselil velike zmage na Wembleyju in prvih treh točk v novi sezoni. Foto: Reuters Sorodne novice Jese izjemno debitiral - topničarji na kolenih v Stoku Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alonso junak na Wembleyju - Chelsea končal izjemen niz Tottenhama

Spursi prvič igrali domačo tekmo na Wembleyju

20. avgust 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 20. avgust 2017 ob 18:51

London - MMC RTV SLO

Marcos Alonso je z dvema zadetkoma preprečil slab štart Chelseaja v novo sezono Premier lige. Na mestnem dvoboju lani najboljših ekip angleškega prvenstva so modri na Wembleyju premagali Tottenham (1:2).

Chelsea je v lanski sezoni zbral sedem točk več od londonskega tekmeca, branjenja naslova pa ni začel uspešno, saj je v prvem krogu klonil pred Burnleyjem (2:3). Tottenham je sezono odprl z zmago v Newcastlu, prvič pa je odigral domačo tekmo državnega prvenstva na Wembleyju. Tottenham je pred tem dobil zadnjih 14 domačih tekem, od decembra lani, vse pa so bile odigrane na White Hart Lanu. Wembley jim ne diši preveč, saj so izgubili zadnje štiri tekme na tem slovitem stadionu.

Mojstrovina Alonsa s prostega strela

Prvo priložnost je imel Alvaro Morata, ki je v 5. minuti streljal mimo vrat. Gostje so povedli v 24. minuti, ko je Marcos Alonso s prostega strela velemojstrsko zavrtinčil žogo prek živega zidu z levo nogo. Hugo Lloris je bil nemočen.

Kanu ni uspelo kronati velike premoči

Po pol ure igre je Harry Kane v samostojnem prodoru prišel do strela, a se je izkazal Thibaut Courtois. Belgijec je imel ogromno dela v zadnje četrt ure prvega dela. V 42. minuti je bil že premagan, vendar je žoga stresla vratnico. Modri so komaj dočakali konec prvega dela, ki je trajal kar 48 minut. Tottenham je imel veliko premoč (streli 13:4, v okvir 6:1, posest 64:36 %), a ob odmoru je zaostajal.

Na začetku nadaljevanja so imeli gostitelji pobudo, a dve veliki priložnosti je imel Chelsea. V 71. minuti je bil blizu Morata, tri minute zatem pa je Willian zadel vratnico.

Batshuayi vstopil in zabil avtogol

V 79. minuti je Antonio Conte izvedel menjavo napadalcev. Morato je zamenjal Michy Batshuayi. Tri minute zatem je Christian Eriksen s prostega strela z leve strani podal pred vrata, kjer je Batshuayi z glavo zatresel lastno mrežo. Gostitelji so dobili silovit zalet in krenili odločno po vse tri točke.

Alonso priigral prve tri točke v sezoni

Dve minuti pred koncem je Lloris slabo vrgel žogo izpred svojih vrat, David Luiz je prestregel žogo in na desni strani zaposlil Pedra, ki je sijajno podal pred vrata, kjer je Marcos Alonso matiral Llorisa.

Conte: Nikoli ni lahko začeti nove sezone po naslovu

Conte je skakal od navdušenja. Po porazu v uvodnem krogu je bil že pod pritiskom. "To je bila res velika zmaga. Nikoli ni lahko osvojiti tri točke proti Tottenhamu na gostovanju. Imajo res močno zasedbo. Prikazali smo pravi karakter, zelo smo trpeli v prvem polčasu, a imeli smo disciplino v igri in odlično koncentracijo. To je bila sijajna predstava. Zdaj moramo nadaljevati z začetim delom," je bil zelo vesel Conte.

"Razmišjam le o dogajanju na zelenici, vse ostalo me ne zanima. Imamo kar nekaj težav s poškodbami, a igralci so prikazali izjemen pristop. Nikoli ni lahko začeti nove sezone po osvojenem naslovu," je še dodal italijanski strokovnjak, ki je bil navdušen

2. krog:

HUDDERSFIELD - NEWCASTLE 1:0 (0:0)

Mooy 50.

Gorenc Stanković (Huddersfield) je poškodovan.

TOTTENHAM - CHELSEA 1:2 (0:1)

Batshuayi 81./ag; Marcos Alonso 24., 88.

Tottenham: Lloris, Vertonghen, Alderweireld, Dier (68./Son), Davies (80./Sissoko), Dembele, Wanyama, Trippier, Eriksen, Alli, Kane.

Chelsea: Courtois, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Marcos Alonso, Kante, David Luiz, Bakayoko, Moses, Willian (78./Pedro), Morata (79./Batshuayi).

Sodnik: Anthony Taylor

Ponedeljek ob 21.00:

EVERTON - MANCHESTER CITY

Odigrano v soboto:

SWANSEA - MANCHESTER UNITED 0:4 (0:1)

Bailly 45., Lukaku 80., Pogba 82., Martial 84.

BOURNEMOUTH - WATFORD 0:2 (0:0)

Richarlison 73., Capoue 86.

BURNLEY - WEST BROMWICH 0:1 (0:0)

Robson-Kanu 71. RK: Robson-Kanu 83.

LEICESTER - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Okazaki 1., Maguire 54.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Mane 73.

SOUTHAMPTON - WEST HAM 3:2 (2:1)

Gabbiadini 11., Tadić 38./11-m., Austin 91./11-m; Hernandez 45., 74.

RK: Arnautović 33./West Ham

STOKE CITY - ARSENAL 1:0 (0:0)

Jese 47.

Lestvica: MANCHESTER UTD. 2 2 0 0 8:0 6 HUDDERSFIELD 2 2 0 0 4:0 6 WEST BROMWICH 2 2 0 0 2:0 6 WATFORD 2 1 1 0 5:3 4 LIVERPOOL 2 1 1 0 4:3 4 SOUTHAMPTON 2 1 1 0 3:2 4 MANCHESTER CITY 1 1 0 0 2:0 3 LEICESTER 2 1 0 1 5:4 3 TOTTENHAM 2 1 0 1 3:2 3 EVERTON 1 1 0 0 1:0 3 ARSENAL 2 1 0 1 4:4 3 CHELSEA 2 1 0 1 4:4 3 BURNLEY 2 1 0 1 3:3 3 STOKE CITY 2 1 0 1 1:1 3 SWANSEA 2 0 1 1 0:4 1 BOURNEMOUTH 2 0 0 2 0:3 0 NEWCASTLE 2 0 0 2 0:3 0 BRIGHTON 2 0 0 2 0:4 0 CRYSTAL PALACE 2 0 0 2 0:4 0 WEST HAM 2 0 0 2 2:7 0

A. G.