Alonso po Melbournu: McLaren je zadnji in predzadnji

Odmevi po dirki za VN Avstralije v Albert Parku

27. marec 2017 ob 14:59

Melbourne - MMC RTV SLO

"To je bila ena mojih najboljših dirk. Presenetljivo smo bili ves čas v igri za točke," je po nedeljski dirki F1 za VN Avstralije dejal dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso, ki je na koncu odstopil.

Sebastian Vettel je dobil uvodno dirko 71. sezone v formuli ene. Na avstralski preizkušnji v Melbournu je pokazal največ in slast zmage okusil prvič po dirki za VN Singapurja leta 2015. To je bila njegova 43. zmaga v kraljici motošporta.

29-letni Heppenheimčan je ključni korak k zmagi opravil v 18. krogu, ko se je tedaj vodilni Lewis Hamilton zapeljal v bokse. Britanec se je na stezo vrnil na peto mesto in obtičal za Maxom Verstappnom, medtem ko je Vettel po nov komplet gum zavil šest krogov pozneje in se na progo vrnil pred omenjeno dvojico.

Vettel zadovoljen z vsemi odločitvami

Prav ta dogodek je Nemec tudi izpostavil kot ključnega za dosego prve zmage po 20. septembru 2015. "Z velikimi napori sem držal stik s Hamiltonom do prvega postanka. Ko je prvič zavil v boks, sem ostal na stezi, saj so bile gume v dobrem stanju, tudi hitrost dirkalnika je bila v redu. Vse skupaj je šlo zelo na tesno, vedel sem, da bo Max (Verstappen) poskusil s kakšno zvijačo, a osredotočen sem bil le na dirkanje," je po dirki dejal Vettel, sicer štirikratni svetovni prvak v formuli ena. Ferrari je že med zimskimi testiranji dokazal, da je letos razvil zelo dober dirkalnik, še posebej je viden napredek pri pogonskem sklopu. "Danes nam je uspela zelo dobra dirka. Zadovoljen sem z vsemi odločitvami," je dodal Nemec.

Hamilton izgubljal oprijem na stezi

Kako hiter dirkalnik ima letos Ferrari, se zaveda Lewis Hamilton, ki je to pred začetkom sezone že večkrat poudaril, zdaj pa je to v Albert Parku okusil še na lastni koži. "Že od samega začetka dirke sem imel težave z oprijemom na stezi. Sebastian mi je vseskozi dihal za ovratnik, tudi sicer je dirkal hitreje. Potem sem se znašel v gneči, zaradi česar so se mi začele gume pregrevati, izgubljal sem oprijem in čas je bil, da se nekoliko bolj zgodaj odločim za postanek. Odločitev za postanek je padla z moje strani, moja prednost se je iz kroga v krog manjšala, Sebastian bi me prehitel tako ali drugače. Po vrnitvi nazaj na stezo sem, žal, spet obtičal v gneči. Smola, a takšno je pač dirkanje," je priznal trikratni svetovni prvak iz Stevenaga in poudaril, da bodo morali pri Mercedesu precej več pozornosti nameniti pri pregrevanju in prekomerni obrabi gum.

Bottas priznal, da je bil Ferrari prehiter

Da je bil Ferrari v Albert Parku enostavno prehiter, je priznal tudi tretjeuvrščeni Valtteri Bottas, ki se je pred sezono k Mercedesu preselil iz Williamsa. "Zelo smo se trudili, da je šlo na prvi dirki vse v redu. Ampak možje v rdečem so bili tokrat prehitri. Moramo se bolj potruditi in vsekakor smo pripravljeni na to. Jaz sem pripravljen. To je bila šele prva dirka sezono in končati na odru za zmagovalce je odličen rezultat. Že se veselim naslednjih dirk," je povedal Finec, ki upa, da se bo z Mercedesom lahko boril za naslov prvaka. Do zdaj je v dirkaškem seštevku za svetovno prvenstvo najboljšo uvrstitev dosegel leta 2014, ko je sezono končal na 4. mestu.

Räikkönen razočaran, a hkrati vesel

Četrto mesto je osvojil Kimi Räikkönen, ki s predstavo na uvodni dirki sezone ni bil zadovoljen. Svetovni prvak iz sezone 2007 je za slabši rezultat - dirko je končal 22 sekund za zmagovalcem in moštvenim kolegom Vettlom - krivil privil del dirke, ko se je znašel na 'nikogaršnji zemlji' in ni uspel obdržati stika z najboljšimi. Finec je dodal, da so v moštvu kmalu ugotovili razlog za podkrmiljenje dirkalnika, a na njegovo žalost prepozno. "Seveda sem razočaran s četrtim mestom, a dirko smo končali in vemo, kaj moramo storiti v prihodnje. Čeprav sem razočaran, sem hkrati vesel, da smo se ta konec tedna marsikaj naučili glede dirkalnika in njegovih sposobnosti. Povsem sem prepričan, da bo že na naslednji dirki vse v redu," je povedal.

Marchionne: Nismo še prispeli na cilj

Nad uspehom moštva iz Maranella je bil zadovoljen še predsednik Ferrarija Sergio Marchionne. "Bil je že čas, da dosežemo novo zmago. Vesel sem za ekipo in naše navijae, ki so nam ves ta čas stali ob strani. Od zadnje zmage je preteklo že skoraj leto in pol. Slišati italijansko himno po toliko časa je bilo zelo ganljivo. Sebastian je dirkal odlično, prepričan sem, da bo tudi Kimi že kmalu pri vrhu s svojim moštvenim kolegom. Zmage se veselimo vsi, kajti šlo je za trud celotnega kolektiva. Seveda pa se moramo zavedati, da še nismo prispeli na cilj, to je bila zgolj prva postaja. Pot do konca sezone je še dolga, napredovati moramo iz dneva v dan," je dejal.

Alonso: To je bila ena najboljših dirk

Tudi tokrat pa je znova nekaj prahu s svojimi izjavami dvignil Fernando Alonso, ki je že med zimskimi testiranji večkrat izrazil nezadovoljstvo z mclarnovim dirkalnikom, predvsem pa s Hondinim pogonskim sklopom. "To je bila ena mojih najboljših dirk. Presenetljivo smo bili ves čas v igri za točke," je dejal Španec, ki je večji del dirke vozil na 10. mestu, kljub temu, da je moral varčevati gorivo, kar je še ena velika slabost Hondinega motorja. "Veliko presenečenje je bilo, da smo bili tako visoko. Na koncu nam zaradi okvare vzmetenja ni uspelo dokončati dirke. Po mojem mnenju je trenutno naš domet zadnje mesto. To je to. Dirkal sem na desetem mestu večji del dirke zato, ker so bile za menoj odlične kvalifikacije, poleg tega sem imel srečo tudi med dirko zaradi odstopov pred menoj. A v normalnih okoliščinah na normalnih dirkališčih bi bil McLaren zadnji in predzadnji," je poudaril dvakratni svetovni prvak.

