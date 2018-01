Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Martin Čater je prvo kombinacijo v Bormiu končal na sedmem mestu. Foto: Reuters Dodaj v

Alpska kombinacija: Vodi Kriechmayr, soliden nastop Čatra

Slalom se bo začel ob 14.00

12. januar 2018 ob 10:24,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 14:01

Wengen - MMC RTV SLO

V Wengnu poteka druga moška alpska kombinacija v tej sezoni. Pravkar je na sporedu slalom.

Po smuku je v vodstvu Avstrijec Vincent Kriechmayrt, ki ima veliko prednost pred prvim zasledovalcev rojakom Hannesom Reicheltom (+0,59). Najboljši Slovenec Martin Čater (+1,52) je na 13. mestu.

Noben drug Slovenec prvega dela tekme ni končal med 30 najhitrejšimi. Klemen Kosi in Miha Hrobat sta si razdelila 34. mesto, tik za njima je Boštjan Kline, Tilen Debelak je dosegel 48. čas, Rok Perko pa 62.

Slalom se je začel ob 14.00.

Izidi po smuku: 1. V. KRIECHMAYR AVT 1:43,66 2. H. REICHELT AVT +0,59 3. D. PARIS ITA 0,74 4. P. FILL ITA 0,76 5. C. INNERHOFER ITA 0,84 6. A.-A. KILDE NOR 1,00 7. K. JANSRUD NOR 1,07 8. M. MAYER AVT 1,12 9. M. GISIN ŠVI 1,14 10. R. COCHRAN SIEGLE ZDA 1,38 ... 13. M. ČATER SLO 1,52 34. M. HROBAT SLO 2,85 . K. KOSI SLO 2,85 36. B. KLINE SLO 2,88 48. T. DEBELAK SLO 4,00 62. R. PERKO SLO 6,01

S. J.