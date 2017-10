Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jeseničani so dobili oba letošnja derbija in so tudi tokrat v vlogi favorita. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Alpska liga - 19.15: SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice

Železarji dobili oba letošnja derbiaj

25. oktober 2017 ob 17:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Derbiji v Alpski ligi res nimajo več nekdanjega sijaja, a veliko rivalstvo ostaja. V Tivoliju bo tretji letošnji obračun med SŽ Olimpijo in Sijem Acronijem Jesenicami.

Drugoligaško tekmovanje je trenutno realnost slovenskega klubskega hokeja. Jeseničani so sijajno začeli sezono, saj v desetih krogih še niso doživeli poraza po rednem delu, oddali pa so le štiri točke.

V pokalnem finalu v Celju so odpravili Ljubljančane s 3:0, pred enajstimi dnevi v Podmežakli pa s 6:4, potem ko je bilo po 40 minutah 3:3. V zadnji tretjini se je izkazalo, da imajo precej daljšo klop, trener Gaber Glavič stavi na vse štiri napade, kar se je obrestovalo tudi v soboto proti Feldkirchu, ko se se Jeseničani vrnili po zaostanku z 1:4 in slavili po kazenskih strelih.

Olimpija je odigrala kar tri tekme več. V soboto so zmaji ugnali Zell am See, nato pa so doma izgubili proti Feldkrichu z 2:3. Andrej Brodnik nima na voljo širokega kadra, tokrat bodo manjkali Gal Koren, Andraž Ziblenik in Luka Ščap. V nedeljo se je poškodoval še najboljši strelec ekipe Andrej Hebar (devet golov in 12 podaj).

13. krog, anes ob 19.15:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



KAC MLADI - NEUMARKT

PUSERTAL - STERZING

RITTNER - CORTINA

FASSA - BREGENZERWALD

ASIAGO - GARDENA

Lestvica: * x RITTNER 11 9 1 0 1 29 SIJ ACRONI JESENICE 10 7 2 1 0 26 ASIAGO 10 7 1 1 1 24 SŽ OLIMPIJA 13 7 1 1 4 24 ZELL AM SEE 13 6 2 0 5 22 STERZING 10 6 1 0 3 20 CORTINA 12 5 2 1 4 20 BREGENZERWALD 12 5 1 2 4 19 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.