Alpska liga - ob 17.30: SŽ Olimpija - Sij Acroni Jesenice

Zmaji letos še brez zmage na derbijih

16. december 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Tivoliju se začenja mesec derbijev med SŽ Olimpijo in Sijem Acronijem Jesenicami. Najboljši slovenski ekipi se bosta do 13. januarja srečali kar štirikrat.

Ljubljančani so izgubili vse tri medsebojne tekme v letošnji sezoni, v finalu pokala v Celju so bili Jeseničani boljši s 3:0. V Alpski ligi so najprej zmagali doma s 6:4, 25. oktobra pa še v Ljubljani s 3:2.

Zmaji se borijo za končnico Alpske lige, trenutno so na šestem mestu, a Vipiteno, Cortina in Bregenzerwald jim dihajo za ovratnik. Jeseničani imajo sedem točk več in tudi dve tekmi manj.

Vodstvo Olimpije pričakuje rekorden obisk v dvorani Tivoli v tej sezoni.Predsednik Tomaž Vnuk je zelo zadovoljen tudi z delom v klubu in oživljanjem ljubljanskega hokeja. "Trije meseci so za tako zgodbo kratko obdobje. A z vsem, razen z nekaterimi rezultati na ledu, sem zelo zadovoljen. Mogoče bi bil lahko boljši odziv občinstva, a če sem iskren, smo to pričakovali. Po letih agonije je težko pričakovati, da bomo prepričali ljudi, da smo nova zgodba in da delamo drugače. A prvi so nam zaupali igralci, zaupali so nam pokrovitelji, pa mesto in na vrsti je tudi občinstvo, da se odzove trudu igralcev in nas v klubu," je poudaril nekdanji sijajni hokejist.

24. krog, danes ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



ZELL AM SEE - KITZBÜHEL

RITTNER - FASSA

CORTINA - PUSTERTAL

ASIAGO - STERZING

GARDENA - NEUMARKT

Lestvica: * x RITTNER 22 15 4 0 3 53 ASIAGO 22 15 1 1 5 48 FELDKIRCH 23 13 2 3 5 46 SIJ ACRONI JESENICE 20 13 2 2 3 45 PUSTERTAL 22 12 1 4 5 42 SŽ OLIMPIJA 22 11 2 1 8 38 STERZING/VIPITENO 22 10 2 2 8 36 CORTINA 22 9 2 5 6 36 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.