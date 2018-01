Alpska liga, ob 18.00: Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija

Železarji na letošnjih obračunih doživeli le en poraz

13. januar 2018 ob 07:07

Jesenice - MMC RTV SLO

Dvorana Podmežakla bo danes zvečer znova lepo napolnjena na tekmi med Jeseničani in SŽ Olimpijo. Že šestič v rednem delu Alpske lige se bosta pomerili najboljši slovenski ekipi.



Ljubljanski hokejisti lovijo drugo zmago v letošnjih medsebojnih obračunih, Jeseničani pa so dobili vse tri obračune v Tivoliju in bodo tudi tokrat v vlogi favoritov.

"Vedno komaj čakamo na te derbije. Vzdušje v garderobi je odlično, napetost pa narašča iz dneva v dan. Ko stopiš na led pred toliko navijači, je nekaj neverjetnega. Sploh za nas mlade hokejiste," je pojasnil Jaka Sodja, ki je prejšnji teden v Ljubljani prispeval dva zadetka za gladko zmago s 6:2.

Trener Olimpije Andrej Brodnik ima na voljo precej ožji igralski kader, kar se je na derbijih zelo poznalo, saj so zmaji že večkrat popustili v zadnji tretjini. Matic Kralj in Aljaž Uduč sta poškodovana. Pred dvema tednoma so Ljubljančani presenetljivo odnesli tri točke iz Podmežakle (2:4), ko je blestel vratar Robert Kristan.

"Na tokratnem obračunu z Jesenicami želimo držati zeleno nit igre 60 minut, zmanjšati število izključitev, kar nas je teplo na zadnjem derbiju v Ljubljani, in izkoristiti čim več priložnosti. Lahko igramo bolje, kot smo do zdaj," je razmišljal Brodnik.

33. krog, sobota ob 18.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

NEUMARKT - GARDENA

SALZBURG MLADI - KAC MLADI

LUSTENAU - BREGENZERWALD

FELDKIRCH - KITZBÜHEL

VIPITENO - ASIAGO

PUSTERTAL - CORTINA

Lestvica: * x RITTEN SPORT 31 21 5 2 3 75 ASIAGO 30 22 2 1 5 71 SIJ ACRONI JESENICE 29 19 3 2 5 65 PUSTERTAL 31 17 2 5 7 60 FELDKIRCH 29 16 3 3 7 57 SŽ OLIMPIJA 31 17 2 2 10 57 VIPITENO 31 14 2 4 11 50 BREGENZERWALD 31 14 2 3 12 49 --------------------------------------- CORTINA 31 11 3 6 11 45 ZELL AM SEE 31 13 2 2 14 45 LUSTENAU 30 11 3 2 14 41 SALZBURG MLADI 23 11 3 0 9 39 KITZBUHEL 29 8 2 4 15 32 GARDENA 31 9 1 1 20 30 NEUMARKT 32 4 5 2 21 24 FASSA 30 6 1 0 23 20 KAC MLADI 30 1 0 2 27 5 * - zmaga po podaljšku ali kaz. strelih x - poraz po podaljšku ali kaz. strelih

A. G.