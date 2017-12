Svindal ukrotil ptice roparice, Slovenci razočarali

Na štartu pet Slovencev

V Beaver Creeku je na sporedu drugi smuk v letošnji sezoni alpskih smučarjev. Pred zmago je Norvežan Aksel Lund Svindal, ki je tudi odprl tekmo.

34-letni Norvežan je bil že četrtič v karieri najhitrejši na smuku v Beaver Creeku. Na progi Ptic roparic je kraljevsko disciplino dobil tudi v letih 2008, 2013 n 2015. Hkrati je v ameriškem smučarskem središču leta 2008 zmagal tudi na superveleslalomu, dve leti prej pa je bil najboljši v kombinaciji. V karieri ima izvrstni Svindal zdaj že 33 zmag, od tega je 13 smukaških.

Na progi Ptic roparic se niso znašli slovenski smukači. Boštjan Kline, ki je, čeprav ni naredil večje napake, zaostal več kot tri sekunde. Na progo se je podal s številko 15 in v cilj prišel na zadnje mesto. Kline je bil celo do številke 38 zadnji. Nekoliko hitrejša sta bila Klemen Kosi, ki je zaostal 2,61, in Martin Čater 2,90, a sta tudi onadva ob prihodu v cilj prehitela le nekaj tekmovalcev in kar precej zaostala za točkami svetovnega pokala.

Na štartu sta še Miha Hrobat s številko 61 in Tilen Debelak z 69.

Slovenski smukač Rok Perko se je dober mesec po nesreči na treningu na ledeniku Kaunertal v Avstriji že vrnil na bele strmine. Perko je nastopil na smuku v Val Gardeni, kjer je pred petimi leti z drugim mestom vpisal edine stopničke na tekmah svetovnega pokala. Tržičan je nastopil na tekmi nižje ravni Fis in zasedel 12. mesto. Zmagal je Švicar Marco Kohler.



Na prvem smuku sezone je v Lake Louisu zmagal Švicar Beat Feuz. Kline in Čater sta si tedaj delila 25. mesto. V Beaver Creeku je bil v petek že superveleslalom, na katerem je bil najhitrejši Avstrijec Vincent Kriechmayr. Točke sta osvojila 15. Čater in 29. Kline.

Trenutni vrstni red (po številki 47): 1. A. L. SVINDAL NOR 1:40,46 2. B. FEUZ ŠVI +0,15 3 T. DRESSEN NEM 0,49 4. C. INNERHOFER ITA 0,54 5. D. PARIS ITA 0,61 6. V. KRIECHMAYR AVT 0,71 7. A. SANDER NEM 0,74 8. A. THEAUX FRA 0,80 9. J. CLAREY FRA 0,96 10. P. FILL ITA 1,01 ... 36. K. KOSI SLO 2,61 40. M. ČATER SLO 2,90 43. B. KLINE SLO 3,07 Na štartu: 61 M. HROBAT SLO 69 T. DEBELAK SLO

