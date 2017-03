Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kjetil Jansrud je v sredo izgubil smukaški globus, v superveleslalomu mu ga ne more odvzeti nihče. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alpsko smučanje: Moški superveleslalom v Aspnu

Na štartu tudi Čater in Kline

16. marec 2017 ob 17:20,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 18:01

Aspen - MMC RTV SLO

Ob 18.00 se je začel še moški superveleslalom na finalu svetovnega pokala v Aspnu. Mali kristalni globus si je že zagotovil Kjetil Jansrud.

Na štartu sta dva Slovenca. Martin Čater ima štartno številko dve, Boštjan Kline pa 19.

Obeta se zanimiv boj za drugo mesto v seštevku superveleslaloma, Alexander Ammodt Kilde ima 36 točk naskoka pred Hannesom Reicheltom, tudi Dominik Paris, Peter Fill, Matthias Mayer, Beat Feuz, Eric Guay in Max Franz so še vedno v igri za preboj med najboljše tri.

Štartna lista: 1 K. JANSRUD NOR 2 M. ČATER SLO 3 A. A. KILDE NOR 4 M. CAVIEZEL ŠVI 5 H. REICHELT AVT 6 D. COOK KAN 7 D. PARIS ITA 8 V. KRIECHMAYR AVT 9 P. FILL ITA 10 J. FERSTL NEM 11 M. MAYER AVT 12 A. SANDER NEM 13 B. FEUZ ŠVI 14 M. OSBORNE-PARADIS KAN 15 E. GUAY KAN 19 B. KLINE SLO

Superveleslalom (5/6): 1. K. JANSRUD NOR 365 2. A. A. KILDE NOR 239 3. H. REICHELT AVT 203 4. D. PARIS ITA 197 5. P. FILL ITA 190 6. M. MAYER AVT 189 7. B. FEUZ ŠVI 187 8. E. GUAY KAN 175 9. M. FRANZ AVT 168 10. B. KLINE SLO 122 ... 23. M. ČATER SLO 50 53. K. KOSI SLO 3

Skupni vrstni red (33/36): 1. M. HIRSCHER AVT 1.425 2. K. JANSRUD NOR 895 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 867 4. A. PINTURAULT FRA 849 5. P. FILL ITA 657 6. F. NEUREUTHER NEM 630 7. A. A. KILDE NOR 608 8. D. PARIS ITA 573 9. M. MOELGG ITA 513 10. H. REICHELT AVT 469 ... 17. B. KLINE SLO 352 47. Ž. KRANJEC SLO 155 64. M. ČATER SLO 104 93. Š. HADALIN SLO 56 100. K. KOSI SLO 40 154. T. DEBELAK SLO 5



