Ilka z napako v srednjem delu izgubila precej časa

Drugo tekmo po vrnitvi po poškodbi je najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec začela s številko ena, a se ji nastop na drugem smuku v Lake Louisu ni najbolj posrečil.

Ilka je tokrat bolje začela vožnjo kot na petkovi preizkušnji. Zgornji del med prvim in drugim merjenjem vmesnega časa, kjer je v petek imela nekaj težav, je odpeljala bolje in razvila tudi dobro hitrost. V tehnično zahtevnem delu pa jo je pred četrtim vmesnim časom odneslo iz idealne smeri in je pred najpoložnejšim delom proge izgubila precej hitrosti. Nekaj težav je imela tudi pri zadnjem skoku in v cilj prišla z 21 stotink počasnejšim časom, kot ga je postavila v petek.

Da jo je tista napaka stala precej časa, je potrdila že Nadia Fanchini, ki je nastopila za njo. Italijanka je v zgornjem delu zaostajala za aktualno svetovno prvakinjo v smuku, nato pa pridobivala, na četrtem vmesnem času pa je bila hitrejša za debelo sekundo. Spodnji del je Ilki uspel bolje kot Fanchinijevi, ki je bila v cilju hitrejša 65 stotink sekunde, za slabe pol sekunde pa je Italijanko nato prehitela Švicarka Michele Gisin.

V nedeljo bo v Lake Louisu prvi superveleslalom v tej zimi.

Trenutni vrstni red (po številki 15): 1. N. SCHMIDHOFER AVT 1:47,68 2. C. HÜTTER AVT +0,44 3. M. GISIN ŠVI 0,47 4. M. SHIFFRIN ZDA 0,57 5. R. SIEBENHOFER AVT 0,84 6. N. FANCHINI ITA 0,95 7. E. LEDECKA ČEŠ 1,43 8. K. WEIDLE NEM 1,54 9. C. SCHEYER AVT 1,59 10. I. ŠTUHEC SLO 1,60 Štartna lista: 17 S. VENIER AVT 18 C. SUTER ŠVI 19 L. GUT BEHRAMI ŠVI 20 F. BRIGNONE ITA Odstop: Weirather





