Veleslalom: Hirscher znova najhitrejši, Kranjec trenutno četrti

17. marec 2018 ob 09:41,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 09:58

Are - MMC RTV SLO

Alpski smučarji se v Åreju merijo na zadnjem veleslalomu letošnje sezone svetovnega pokala. Dobitnik malega kristalnega globusa v tej disciplini je Marcel Hirscher.

Avstrijec, ki si je tudi že zagotovil sedmo zaporedno skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, petič in četrtič zapored osvojil veleslalomski globus. V veleslalomskem seštevku sta na drugem in tretjem mestu Henrik Kristoffersen in Alexis Pinturault. Takšen je bil vrstni red tudi na olimpijskih igrah.

V Pjongčangu se je tedaj s četrtim mestom izkazal Žan Kranjec. Najboljši slovenski smučar je v veleslalomskem seštevku trenutno šesti, v Åreju pa ima številko sedem. Druga vožnja se bo začela ob 12.30. V nedeljo bodo sezono alpski smučarji sklenili s slalomom, kjer je globus prav tako že osvojil Hirscher.

Štartna lista: 1 M. FELLER AVT 2 J. MURISIER ŠVI 3 H. KRISTOFFERSEN NOR 4 M. HIRSCHER AVT 5 M. OLSSON ŠVE 6 A. PINTURAULT FRA 7 Ž. KRANJEC SLO 8 M. MÖLGG ITA 9 L. K. HAUGEN NOR 10 L. MEILLARD ŠVI 11 V. MUFFAT JEANDET FRA 12 L. DE ALIPRANDINI ITA 13 T. LIGETY ZDA 14 M. FAIVRE FRA 15 F. EISATH ITA

T. J.