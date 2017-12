Alpsko smučanje: Ženski superveleslalom v Lake Louisu

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

3. december 2017 ob 18:57

Lake Louise - MMC RTV SLO

Severnoameriško turnejo alpske smučarke zaključujejo s tretjo tekmo v Lake Louisu. Na prvem superveleslalomu sezone je edina Slovenka Marša Ferk, ki ima številko 45.

V Kanadi sta bila v petek in soboto že dva smuka. Najprej je slavila Avstrijka Cornelia Hüter, v soboto pa je bila najboljša Mikaela Shiffrin. Američanka, ki je najboljša slalomistka zadnjih let je zdaj postala tudi izvrstna v hitrih disciplinah, saj je bila v petek tretja.

Mali kristalni globus v superveleslalomu brani Tina Weirather, ki je za vsega pet točk lani premagala nesrečno Ilko Štuhec. Lani je super-G v Lake Louisu dobila Lara Gut pred Weiratherjevo in Sofio Goggio.

Neposredni prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Zdaj so sicer na sporedu kar trije superveleslalomi zapored. Svetovni pokal se bo nadaljeval v St. Moritzu. V Švici čakajo alpske smučarke dve superveleslalomski tekmi in kombinacijska preizkušnja.

Štartna lista: 1 T. WORLEY FRA 2 J. FLURY ŠVI 3 S. VENIER ŠVI 4 L. VONN ZDA 5 N. SCHMIDHOFER AVT 6 J. SCHNARF ITA 7 T. WEIRATHER LIE 8 N. FANCHINI ITA 9 L. GUT ŠVI 10 R. MOWINCKEL NOR 11 S. GOGGIA ITA 12 J. HÄHLEN ŠVI 13 C. HÜTTER AVT 14 M. SHIFFRIN ZDA 15 V. REBENSBURG NEM 16 M. GISIN ŠVI 45 M. FERK SLO

T. J.