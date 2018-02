Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lindsey Vonn je odlično izpeljala večino proge, veliko napako pa je naredila tik pred ciljem. Foto: Reuters

Alpsko smučanje: Superveleslalom (Ž)

Na štartu tudi Ferkova in Robnikova

17. februar 2018 ob 03:51

Pjongčang - MMC RTV SLO

Na olimpijskih igrah alpske smučarke začenjajo s hitrimi disciplinami. Na sporedu je superveleslalom. Na štartu je 45 smučark.

Dekleta imajo zares zgoščen urnik, v četrtek in petek so organizatorji izpeljali obe tehnični disciplini, od nedelje do srede pa sledijo trije treningi smuka in nato še smukaška preizkušnja. Četrtek bo prvi prosti dan za ženske.

Na štartu bosta tudi dve Slovenki. Maruša Ferk ima številko 30, Tina Robnik pa 38.

A. G.