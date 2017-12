Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Najboljše tri na sobotni tekmi, Katharina Althaus, Maren Lundby in Juki Ito. Foto: EPA VIDEO Rogljeva deveta, Križnarj... Dodaj v

Althausova in Lundbyjeva zamenjali mesti na vrhu, Rogljeva deveta

Pet Slovenk osvojilo točke

2. december 2017 ob 20:02,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 20:05

Lillehammer - MMC RTV SLO, STA

Nemška smučarska skakalka Katharina Althaus je zmagala na drugi tekmi za svetovni pokal v Lillehammerju. Druga je bila Norvežanka Maren Lundby, tretja pa Japonka Juki Ito.

Najboljša Slovenka je bila Špela Rogelj na devetem mestu. V deseterico se je prebila tudi Nika Križnar. 14. mesto je zasedla Urša Bogataj, Ema Klinec je bila 20., Maja Vtič pa 28. Na 48. mestu je kvalifikacije končala Katja Požun in je tako ne bo niti na nedeljski tekmi v norveškem olimpijskem mestu. Na veliki napravi bo tekmovala le najboljša trideseterica.

Althausova je vodila po prvi seriji, tako kot v petek, vendar ji je tokrat uspelo ubraniti prednost pred Lundbyjevo, ki je zmagala na prvi tekmi sezone. 21-letna tekmovalka iz Oberstdorfa je dosegla svojo drugo zmago v svetovnem pokalu in se z njo po drugi posamični tekmi zime na čelu pokala izenačila z Lundbyjevo. Najboljša tekmovalka v zgodovini, Japonka Sara Takanaši, je bila tako kot v petek četrta.

"Pravzaprav je bil prvi skok boljši kot v petek, v drugem pa sem enostavno želela še malo dodati in sem začela še bolj zgodaj kot po navadi. Na koncu je res vse podobno kot na prvi tekmi. Bomo videli kako bo v nedeljo. Čaka nas prvi trening na veliki skakalnici. V tej zimi na veliki skakalnici še nismo skakali. Videla bom, kakšni bodo skoki. Narediti moram enako kot na manjši skakalnici, le dlje bom v zraku. Vsi želimo, da gredo ženski skoki naprej. Mislim, da se z velikimi skakalnicami to premika, in prav je, da so na koledarju te tekme. Bomo videli, kako smo se oziroma se bomo pripravili na veliko skakalnico. Vsekakor je ta tekma dobrodošla," je povedala Špela Rogelj.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. ALTHAUS NEM 98,5/93,0 271,7 2. M. LUNDBY NOR 98,5/92,5 267,3 3. J. ITO JAP 95,0/88,0 249,2 4. S. TAKANAŠI JAP 94,5/87,0 248,2 5. S. WÜRTH NEM 86,5/84,0 235,1 6. I. AVAKUMOVA RUS 93,5/85,0 234,6 7. C. VOGT NEM 88,0/88,0 232,9 8. L. MALSINER ITA 92,0/86,5 228,9 9. Š. ROGELJ SLO 90,5/84,5 224,2 10. N. KRIŽNAR SLO 87,5/87,0 223,6 ... 14. U. BOGATAJ SLO 89,5/85,5 216,1 20. E. KLINEC SLO 85,0/80,5 205,7 28. M. VTIČ SLO 79,5/82,5 196,1

SKUPNI VRSTNI RED Po 2. tekmi (od 17): 1. K. ALTHAUS NEM 180 točk . M. LUNDBY NOR 180 3. J. ITO JAP 105 4. S. TAKANAŠI JAP 100 5. C. VOGT NEM 96 6. S. WÜRTH NEM 85 7. I. AVAKUMOVA RUS 76 8. Š. ROGELJ SLO 58 ... 12. U. BOGATAJ SLO 44 13. N. KRIŽNAR SLO 39 22. E. KLINEC SLO 16 30. M. VTIČ SLO 2

