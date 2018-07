Aluminij – Celje nocoj že odpirata 28. sezono Prve lige

Prva liga TS odpira vrata nove sezone

20. julij 2018 ob 08:30

Kidričevo - MMC RTV SLO, STA

Pomundialski sindrom se ni mogel razviti, saj so bile tu že povratne tekme 1. predkrogov evropskih tekmovanj, danes pa se že začenja sezona 2018/19 v Prvi ligi Telekom Slovenije. Prva tekma bo ob 18.00 v Kidričevem: Aluminij – Celje.

28. sezona državnega prvenstva v nogometu za uvod prinaša soočenje dveh mladih zasedb, ki sta med poletjem doživeli kar nekaj sprememb.

Rdeči z Gliho in Trdino

V Kidričevem so ostali brez osrednjega branilskega para Šme-Zeba, prvega je zaustavila poškodba kolena, drugi pa se je odpravil v Vietnam. Od rdečih sta se poslovila tudi Derrick Mensah in Christopher Makengo, v Maribor oziroma Olimpijo pa so se vrnili Štor, Jurčević in Lukanc. Luknjo v obrambi bosta skušala zakrpati hrvaška branilca Ivan Kontek in Damir Grgić, ki smo ga pred leti spoznali v dresu Rudarja. Pomembno okrepitev predstavljata tudi Nikola Leko in Erik Gliha, medtem ko se lahko Tadej Trdina pohvali tudi z izkušnjami iz avstrijske Bundeslige. Na pripravah je izstopal Rok Kidrič, visokorasli napadalec je v minuli sezoni že šestkrat zadel za Aluminij.

Požeg Vancaš še ostaja grof

V knežje mesto so se to poletje preselili mladeniči Žan Zaletel, Gašper Koritnik in povratnik Juš Štusej, poklicno pogodbo z matičnim klubom pa sta podpisala Gal Zorko in Lan Štravs, ki sta ob koncu minule sezone doživela prvoligaški krst. Novinca v celjski slačilnici sta tudi Žan Flis in Elvir Ibišević, naziv najbolj zveneče okrepitve pa je pripadel Jakobu Novaku, ki je dokončno prestopil iz Olimpije. Reprezentant Rudi Požeg Vancaš za zdaj ostaja v Celju in s tem tudi ključni mož čete Dušana Kosića.



V soboto in nedeljo po dve tekmi

Branilec naslova Olimpija Ljubljana odpira sezono v soboto ob 20.15 na gostovanju pri Gorici, tekmo si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na TV Slovenija 2/MMC-ju, kjer bo vsak krog prenos ene izmed najzanimivejših tekem. Prva sobotna tekma ob 18.00 prinaša predstavitev Mure, ki se bo ob vrnitvi med slovensko elito udarila s Triglavom Kranjem. Nedelja prinaša evropski dvoboj ob 18.15 v Velenju med Rudarjem in Mariborom. Prvi krog bosta nato ob 20.15 sklenila Domžale in Krško.