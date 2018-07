Aluminij ostaja zaklet za Triglav

28. julij 2018 ob 11:00,

zadnji poseg: 28. julij 2018 ob 19:55

Kranj - MMC RTV SLO

Nogometaši Aluminija so v edini sobotni tekmi 2. kroga državnega prvenstva s 3:1 premagali Triglav v gosteh in se vsaj za en dan zavihteli na vrh lestvice.

Triglav je povedel že v 2. minuti, ko je eden izmed gostujočih branilcev ob izbijanju žoge zadel Toma Žurgo. Ta je hitro padel, sodnik Alen Borošak pa je pokazal na belo točko. Rutinirano jo je izvedel Luka Majcen.

A odgovor Aluminija je sledil že v 5. minuti. Po podaji iz kota je z glavo zadel Damir Grgić. V nadaljevanju je ob precej vročem vremenu igra potekala v glavnem med obema kazenskima prostoroma.



Mož odločitve Alen Krajnc

Odločitev o zmagovalcu je padla v 64. minuti, ko je Alen Krajnc po samostojni akciji z roba kazenskega prostora matiral Darjana Curanovića. Zmago gostov je v sodnikovem podaljšku potrdil Tadej Trdina. Aluminij je tako dobil še peto zaporedno tekmo proti Triglavu. V lanski sezoni je namreč zmagal na vseh štirih.

V nedeljo bodo še tekme med Mariborom in Muro, Domžalami in Rudarjem ter Krškim in Olimpijo. Obračun v Krškem si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na TVS 2 in na MMC-ju.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

TRIGLAV - ALUMINIJ 1:3 (1:1)

400; Majcen 2./11-m; Grgić 5., Krajnc 64., Trdina 93.

Triglav Kranj: Curanović, Elsner, Alić, Arh Česen, D. Kryeziu (79./Bojić), E. Kryeziu, Udović (59./Osikel ), Mlakar, Tijanić (64./Kopač), Žurga , Majcen.

Aluminij: Janžekovič, Jakšič , Grgić, Kontek, Gliha, Petrović, Klapan (62./Kranjc), Mensah , Vrbanec, Rogina (61./Leko), Kidrič (87./Trdina).

Sodnik: Alen Borošak (Spodnji Duplek)



Nedelja ob 18.15:

MARIBOR - MURA



Ob 20.15:

DOMŽALE - RUDAR



Ob 20.30 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

KRŠKO - OLIMPIJA

Že odigrano:

CELJE - GORICA 2:2 (2:0)

390; Požeg Vancaš 39./11-m, Lotrič 42.; Filipović 67., Smajlagić 87.

Lestvica: ALUMINIJ 2 2 0 0 5:2 6 GORICA 2 1 1 0 4:2 4 MARIBOR 1 1 0 0 5:0 3 DOMŽALE 1 1 0 0 2:0 3 MURA 1 0 1 0 1:1 1 CELJE 2 0 1 1 3:4 1 TRIGLAV 2 0 1 1 2:4 1 KRŠKO 1 0 0 1 0:2 0 OLIMPIJA 1 0 0 1 0:2 0 RUDAR 1 0 0 1 0:5 0

