Aluminij prek Krke v polfinale pokala

Ob 17.15 Gorica - Triglav

25. oktober 2017 ob 14:00,

Novo mesto - MMC RTV SLO

Aluminij je na povratnem četrtfinalnem obračunu Pokala Slovenije s 3:0 premagal Krko in je drugi polfinalist.

Kidričani so tekmo odločili v svoj prid praktično že v prvem polčasu, ko so ob konkretnejši igri od domačinov dosegli dva gola.

Gostje iz Kidričevega so povedli v 5. minuti, ko je po predložku iz kota Vedran Mesec proti vratom sprožil s polvoleja. Žoga se je tik pred vratarjem nesrečno odbila od razrite podlage, ga presenetila in končala v mreži. Aluminij je bil v uvodnih minutah boljši nasprotnik, ves čas je pritiskal na vrata gostiteljev, premoč bi skoraj vnovčil v 15. minuti, ko je z izjemnim strelom z razdalje okvir vrat stresel Derrick Mensah. Odbitek je Žiga Škoflek sicer pospravili v gol, a je glavni sodnik Dragoslav Perić zadetek razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Vseeno so vodstvo v 41. minuti podvojili, po hitrem protinapadu in podaji z desne strani je s šestih metrov Darka Marjanovića premagal Škoflek.

Že dve minuti pozneje bi lahko gostje po lepi akciji povišali prednost na +3, a se je domača obramba v zadnjem trenutku srečno ubranila.

V 73. minuti je za 3:0 zadel Ibrahim Mensah, ko je bil uspešen s strelom z glavo po podaji z desne strani.

Danes bomo dobili še tretjega polfinalista, po tekmi v Novem mestu bo v Novi Gorici še povratna tekma med Gorico in Triglavom. Prednost s prve tekme brani Gorica (1:0).

Prvo polfinalno mesto so si sicer že zagotovili nogometaši Celja, ki so s skupnim izidom 4:0 odpravili Muro.

Pokal Slovenije, četrtfinale, povratne tekme:

KRKA - ALUMINIJ 0:3 (0:2) 0:0

Mesec 5., Škoflek 41., Mensah 73.



Ob 17.15:

GORICA - TRIGLAV 1:0

Mura - CELJE 0:1 (0:0) 0:4

Kesić 56.

Prva tekma, sobota, 11. 11., ob 17.15:

OLIMPIJA - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



Datum povratne tekme zaradi nastopanja Maribora v Ligi prvakov še ni znan.

