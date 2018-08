Aluminij s četrto zmago na drugo mesto

Brez golov v Celju

Kidričevo,Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Aluminija so v uvodni tekmi 7. kroga državnega prvenstva z 1:0 premagali Krško in se ob tekmi več vsaj za dva dni zavihteli na drugo mesto lestvice.

Mož odločitve je bil Erik Gliha, ki je edini zadetek v Športnem parku v Kidričevem dosegel v 17. minuti. Gliha je z leve strani podal v kazenski prostor proti Roku Kidriču. Krška obramba je bila premalo zbrana, Tomaž Zakrajšek se je ob poskusu izbijanja dotaknil žoge, ta se je odbila od tal in končala za hrbtom Marka Zalokarja.

Krčani so v nadaljevanju neuspešno napadali za izenačenje. V 71. minuti so žogo vendarle spravili za hrbet Luke Janžekoviča, a je bil Nenad Srečković v prepovedanem položaju. Domači so nato do konca uspeli odbiti vse napade.

Domžalčani z deveterico do točke v Celju

V drugi tekmi dneva so se Celjani in Domžalčani razšli brez golov (0:0). Domžalčani so tekmo končali z devetimi igralci, saj sta bila zaradi dveh rumenih kartonov izključena Adam Gnezda Čerin (72.) in Gaber Dobrovoljc (80.). Domžalčane zaradi kazni ni smel voditi trener Simon Rožman, na dan tekme pa so ostali še brez kapetana Zenija Husmanija, ki je prestopil v Turčijo v Girensunspor.

Maribor v Kranju, Olimpija gosti Rudar

Vodilni Maribor bo v nedeljo gostoval pri Triglavu, medtem ko se bosta v neposrednem prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju pomerila Olimpija in Rudar. Preostala tekma 7. kroga je še Gorica - Mura.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 7. krog



ALUMINIJ - KRŠKO 1:0 (1:0)

Gliha 17.

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Grgič, Kontek, Gliha (75./Krajnc), Petrovič, Vrbanec, Tahiraj (90./Martinovič), Horvat, Rogina, Kidrič (73./Trdina).

Krško: Zalokar, Kulints, Brekalo, Ejup, Štefulj , Zakrajšek (46./Ogrinec), Sokler (79./Mandič), Volarič, Da Silva, Srečković, Ristovski (64./Vekič).

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)

CELJE - DOMŽALE 0:0

: Gnezda Čerin 72., Dobrovoljc 80./oba Domžale

Celje: Rozman, Andrejašič, Džinić, Zaletel (64./Cvek ), Travner (78./Novak), Lotrič, Pišek, Pungaršek, Vidmajer (84./Pečnik), Požeg Vancaš, Ibišević.

Domžale: Mulalić, Klemenčič, Dobrovoljc , Melnjak, Sikošek (75./Rom), Ibričić , Hodžić, Gnezda Čerin , Kirm (55./Mujan), Podlogar, Vuk (68./Ibraimi).

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)





Nedelja ob 16.00:

TRIGLAV - MARIBOR



Ob 18.05:

GORICA - MURA



Ob 20.15:

OLIMPIJA - RUDAR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Lestvica: MARIBOR 6 4 2 0 19:3 14 ALUMINIJ 7 4 0 3 14:13 12 GORICA 6 3 2 1 8:8 11 DOMŽALE 7 3 1 3 10:10 10 MURA 6 2 2 2 11:8 8 OLIMPIJA 6 2 2 2 8:8 8 KRŠKO 7 1 4 2 4:6 7 TRIGLAV 6 1 3 2 7:11 6 CELJE 7 0 5 2 8:11 5 RUDAR 6 1 1 4 5:16 4

