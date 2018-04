Aluminij s prednostjo iz Nove Gorice, dva gola Mensaha

3. april 2018 ob 10:09,

zadnji poseg: 3. april 2018 ob 19:56

Aluminij je na prvi tekmi polfinala pokala Slovenije v Športnem parku Nova Gorica z 2:1 ugnal Gorico. Za Kidričane je dvakrat zadel Ibrahim Mensah, za gostitelje pa je bil uspešen Leon Marinič.

Vsi trije goli so padli v drugem polčasu.

Ekipi sta bili v prvem polčasu izenačeni (razmerje v posesti žoge: 50/50), priložnosti za gol ni bilo veliko. Edini strel v okvir vrat v prvem polčasu je sprožil povratnik po poškodbi Miran Burgić, streljal je z glavo, njegov poskus pa je ustavil vratar Aluminija Luka Janžekovič.

Bolj zanimiv je bil drugi polčas. Že v 51. minuti je po strelu Dejana Žigona dobro posredoval gostujoči vratar. Aluminij je v 53. minuti povedel. Mensah je sprejel podajo z desne strani, natančno je meril z glavo in zadel. Odlično strelsko formo je potrdil slabih deset minut pozneje, ko je streljal z razdalje, na njegovo srečo in srečo Aluminija se je žoga odbila od Uroša Celcerja v goriško mrežo (0:2).

Gorica je znižala zaostanek v 72. minuti, ko je rezervist Leon Marinič izpeljal samostojen prodor, streljal je s 14 metrov in zadel (1:2). Tri minute zatem je Marko Nunić na drugi strani zadel prečko, nato pa je Mensah izgubil dvoboj ena na ena z Grego Sorčanom.

Zatem pa so bili nevarnejši domači. V 89. minuti so zahtevali enajstmetrovko po igranju z roko enega od igralcev Aluminija, že v sodniškem dodatku pa je najprej streljal Osuji, zatem pa je prazna vrata zgrešil Rok Grudina.

Ekipi v finalu leta 2002

Gorica - Aluminij je bil finalni par pokala leta 2002, ko so Primorci osvojili enega izmed treh naslovov v tem tekmovanju. Po visoki zmagi doma, enega od zadetkov je dosegel tudi sedanji trener Miran Srebrnič, je bila povratna tekma zgolj formalnost. Gorica in Aluminij sta se v tej sezoni pomerila trikrat, vse dvoboje pa so dobili Goričani, nazadnje pred dvema tednoma z 1:0. Kidričani so na enajstih medsebojnih dvobojih v prvenstvu zmagali le enkrat, so pa izločili Gorico v četrtfinalu Pokala Slovenije v sezoni 2012/13.

V sredo Olimpija proti Celju

Tudi Olimpija in Celje sta že igrala v finalu pokala. To je bilo leta 2003, ko je bil eden izmed junakov Ljubljančanov Robert Prosinečki, ki je dosegel izjemen zadetek s prostega strela (glej VIDEO). Olimpija je takrat četrtič in hkrati zadnjič dvignila pokalno lovoriko. Lepo priložnost ima spet letos, saj v konkurenci ni več ne Maribora ne Domžal.

Trener Olimpije Igor Bišćan je previden: "Igramo proti dobri ekipi, s katero smo se na nedavni tekmi precej namučili za zmago. Imamo dovolj dobro ekipo in dovolj dolgo klop za vse tekme." Serijo spomladanskih zmag Olimpije je na sobotnem derbiju prekinil Maribor, ki je izenačil v končnici tekme. Celjani so v soboto do vrha napolnili mrežo Ankarana, ki je tekmo končal le z osmimi igralci. "Pomembna nam je vsaka minuta prve tekme in odziv mojih fantov. Veselimo se igranja proti dobrim ekipam, na takih tekmah se lahko kaj naučimo," je povedal trener Celja Dušan Kosić.

POKAL SLOVENIJE

POLFINALE, prvi tekmi

GORICA - ALUMINIJ 1:2 (0:0)

Marinič 69.; Mensah 53., 64.

Gorica: Sorčan, Škarabot, Celcer, Kavčič, Gregorič, Grudina, Tešija, Džuzdanović (od 61. Marinič), Osuji, Burgić (od 73. Gulič), Žigon (od 82. Kolenc).

Aluminij: Janžekovič, Šme, Petrovič, Nunić, Štor, Jurčević, Kepir (od 73. Marinšek), I. Mensah (od 88. Kidrič), Tahiraj (od 90. Rogina), Jakšić, Zeba.

Povratna tekma bo 12. aprila ob 17.15.

Sreda ob 18.00:

OLIMPIJA - CELJE



Povratna tekma bo 11. aprila ob 17.15.

