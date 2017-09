Pokal Slovenije: Kalcer Radomlje - Olimpija 0:2

19. september 2017 ob 16:04,

zadnji poseg: 19. september 2017 ob 20:32

Dekani,Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Aluminija so v osmini finala Pokala Slovenije s 7:0 premagali Jadran Dekane in se tako uvrstili v četrtfinale. Ob 20.00 se je začel še obračun Kalcer Radomelj in Olimpije.

Aluminij je na razmočenem igrišču v Dekanih upravičil vlogo favorita in hitro pokazal, da za "domače" ne bo kruha. Z dvema goloma sta se izkazala Damir Bartulović in Žiga Škoflek.

V večernem obračunu bodo Radomljani v Domžalah gostili vodilno mošto prve lige Olimpijo. Vse razen gladke zmage Ljubljančanov bi bilo presenečenje.

Srečanje med Dravo Ptuj in Celjem je bilo zaradi poplavljenega igrišča prestavljeno na sredo.

Krka, Triglav in Maribor so si že prej zagotovili vrstitev v četrtfinale.

NOGOMET



POKAL SLOVENIJE



OSMINA FINALA

Danes ob 20.00:

KALCER RADOMLJE - OLIMPIJA 0:2 (-:-)

Boateng 24., Benko 26.

Jadran Dekani - ALUMINIJ 0:7 (0:2)

Bartulović 31., 68., Muminović 34., Škoflek 76., 90., Podgoršek 87./ag.



Sreda ob 13.00:

DRAVA PTUJ - CELJE



Ob 15.00:

MURA - DOMŽALE



Ob 16.00:

ŠAMPION - GORICA

KRKA - Krško * 3:2 (2:2, 1:0)

Slunjski 31., Kambič 49., 120.; Mujan 60., Škrbić 83.

* - po podaljšku



Koper - TRIGLAV 1:4 (1:1)

Tomić 7.; Križaj 17., Poplatnik 73., Udovič 84., Majcen 87.



Cherrybox 24 Tabor - MARIBOR 0:3 (0:1)

Rajčević 34., Mešanović 77., 89.

A. V.