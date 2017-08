Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Vedran Mesec je v Beltincih zadel dvakrat. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aluminij v zadnje pol ure do zanesljive zmage v Beltincih

Krka izločila Hotizo

15. avgust 2017 ob 18:29

Beltinci - MMC RTV SLO

Nogometaši Aluminija so v 1. krogu Pokala Slovenije premagali Lušt Beltince (0:3). Gostitelji, ki jih vodi Feri Cifer, so se dobro upirali v prvem polčasu. Vsi trije zadetki so padli v zadnje pol ure.

Kidričani, ki so na predzadnjem mestu Prve lige po petih krogih, so imeli veliko dela v športnem parku v Beltincih, kjer se je zbralo 400 gledalcev. Po uri igre je zmedo v obrambi gostiteljev unovčil Vedran Mesec. V 79. minuti je z glavo na 0:2 z bližine povišal Marko Nunić. Razigrani Mesec je postavil končni izid v predzadnji minuti.

Aluminij je že lani gostoval in obračun s takratnim prvakom 3. SNL-vzhod dobil z 0:2. Ob koncu obeh polčasov sta zadela Milan Kocić in Žiga Škoflek.

Krka izločila Hotizo

Prekmurje je gostilo še en pokalni obračun, Hotiza je izgubila proti Krki z 1:2. Novomeščani, ki so se lani prebili vse do polfinala pokalnega tekmovanja in nato morali priznati premoč poznejšim prvakom Domžalčanom, so pred 300 gledalci dvakrat zadeli na začetku drugega polčasa. Natančna sta bila Luka Kambič in Theodre Develan Wilson. Po uri igre je z bele točke znižal Nikolaj Biro.

V Celju sta se udarila tretjeligaša, Šampion je na prenovljenem igrišču Olimpa gostil zasedbo Tolmina. Po 120 minutah sta mreži mirovali, gostitelji pa so se veselili zmage po strelih z enajstih metrov s 5:3.

V sredo še osem tekem

Domžale, Gorica, Maribor in Olimpija, ki so si priigrali nastope v evropskih pokalih, bodo s pokalnim tekmovanjem začeli v osmini finala, kamor se je že uvrstil tudi kranjski Triglav. Gorenjci so ostali brez tekme s četrtoligaškim Šoštanjem in tako brez boja preskočili prvi krog tekmovanja.

V uvodu se bodo tako potili nogometaši štirih prvoligašev, ob desetih drugoligaših pa bo na delu še šest tretjeligašev, mežiški TAB Akumulator pa ob Kopru predstavlja četrto ligo.

Sreda bo ponudila še osem pokalnih dvobojev. V najstarejšem slovenskem mestu bo odigrana ponovitev sobotnega ligaškega dvoboja med Dravo in Brdi, ki so ga s 5:2 dobili Ptujčani, drugoligaša pa se bosta pomerila tudi v Fazaneriji. Mura, ki z dvema visokima zmagama vodi v 2. SNL, bo gostila kranjsko Zarico.

Pokal Slovenije, 1. krog:

Lušt Beltinci - ALUMINIJ 0:3 (0:0)

400; Mesec 61., 89., Nunić 80.

Bartulović (Aluminij) je v 47. minuti zapravil 11-m.

Lušt Beltinci: Vöröš, Šnajder, Bertalanič, Kosi (66./Legen), Lešnjak, Trstenjak, Ž. Hartman (80./Virag), J. Hartman, Tkalec, Kristl, Ciglarič (56./Mauko).

Aluminij: Kovačič, Rodin, Vezjak, Petrović, Vrbanec, Čagalj (65./Martinović), Muminović, Bartulović (72./Nunić), Mesec, Krajnc (57./Škoflek), Tahiraj.

Sodnik: Bojan Tkalčič (Maribor)

Hotiza - KRKA 1:2 (0:0)

300; Biro 61./11-m; Kambič 46., Wilson 55.

ŠAMPION CELJE - Tolmin * 5:3 (0:0)

* - po streljanju 11-m

Sreda ob 16.00:

CHERRYBOX 24 TABOR SEŽANA - RUDAR

DRAVA PTUJ - BRDA

ILIRIJA 1911 - KRŠKO

MURA - ZARICA KRANJ

AKUMULATOR MEŽICA - JADRAN DEKANI

VIDEM - KALCER RADOMLJE



Ob 18.00:

KOPER - KOROTAN PREVALJE

NAFTA - CELJE



Maribor, Gorica, Domžale, Olimpija in Triglav so v 1. krogu prosti.

A. G.