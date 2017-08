Aluminij z deveterico osvojil točko

Olimpija v soboto gostuje pri Triglavu

4. avgust 2017 ob 17:59,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 20:27

Kidričevo - MMC RTV SLO

Nogometaši Aluminija in Celja so se v uvodni tekmi 4. kroga državnega prvenstva razšli z remijem (2:2). Domači so srečanje končali le z devetimi nogometaši.

Celjani so v "tropskih" razmerah v Kidričevem, kjer so se temperature povzpele do 37 stopinj Celzija, povedli v 31. minuti. Strelec Luka Žinko je mojstrsko izvedel prosti strel z okoli 25 metrov in poslal žogo čez živi zid v zgornji desni kot vrat Luke Janžekoviča. Malo pozneje bi Ilija Martinović skorajda dosegel avtogol, potem ko je preusmeril predložek Lupete v vratarja Janžekoviča.

Dangubić zapravil enajstmetrovko

Martinović je v 35. minuti kot zadnji mož obrambe za kratko povlekel prodirajočega Filipa Dangubića, tako da mu je glavni sodnik Alen Borošak pokazal rdeči karton, nato pa dosodil še enajstmetrovko. Izvajal jo je Dangubić sam, a je zgrešil okvir vrat.

Vrbanec izenačil na 1:1

In kdor ne da, dobi. V 44. minuti je Žiga Škoflek po preigravanju v kazenskem prostoru gostov padel, tako da je Borošak spet pokazal na belo točko. Zanesljivo jo je izvedel Matic Vrbanec.

Mensah hitro odgovoril Požeg Vancašu

V 74. minuti so Celjani znova povedli. Rudi Požeg Vancaš je z desne strani prodrl v kazenski prostor, preigral Dejana Petrovića, nato pa z diagonalnim strelom po tleh matiral še Janžekoviča. A veselje gostov je bilo kratko, saj je že v naslednjem napadu Ibrahim Mensah po samostojnem prodoru izenačil. Malo pozneje so domači ostali še brez enega igralca - Mateja Rodina, ki je prejel še drugi rumeni karton. Kljub dvema igralcema manj je Aluminij odbil vse poskuse gostov in se veselil velike točke.

Olimpija s Triglavom, Maribor z Ankaranom

Vodilna Olimpija in Maribor bosta igrala v soboto oziroma v nedeljo. Ljubljančani bodo v soboto gostovali v Kranju, medtem ko se bodo Mariborčani v Dravogradu pomerili z Ankaranom.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog



ALUMINIJ - CELJE 2:2 (1:1)

300; Vrbanec 44./11-m, Mensah 77.; Žinko 31., Požeg Vancaš 74.

: Martinović 36., Rodin 82./oba Aluminij

Aluminij: Janžekovič, Vezjak (52./Mesec), Rodin , Martinović , Jakšić (90./Tahiraj ), Muminović, Vrbanec, Petrovič, Mensah, Nunić, Škoflek.

Celje: Rozman, Travner, Kelhar, Džinić, Brecl (48./Pišek), Kesić (84./Gatarić), Cvek, Žinko, Požeg Vancaš , Dangubić, Lupeta.

Sodnik: Alen Borošak (Spodnji Duplek)





Sobota ob 16.50:

TRIGLAV - OLIMPIJA



Ob 20.30:

RUDAR - KRŠKO



Nedelja ob 16.50:

ANKARAN HRVATINI - MARIBOR



Ob 20.00:

DOMŽALE - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 3 3 0 0 9:1 9 MARIBOR 3 3 0 0 5:2 9 DOMŽALE 3 2 0 1 8:3 6 RUDAR 3 2 0 1 5:3 6 KRŠKO 3 1 1 1 5:6 4 ALUMINIJ 4 1 1 2 6:9 4 CELJE 4 1 1 2 4:9 4 TRIGLAV 3 0 2 1 3:4 2 ANKARAN HRVATINI 3 0 1 2 2:6 1 GORICA 3 0 0 3 1:5 0

A. V.