Ambiciozni Velenjčani zagrizli v novo sezono

Štirje novinci v Rdeči dvorani

21. julij 2017 ob 16:05

Velenje - MMC RTV SLO

Za rokometaše Gorenja iz Velenja je konec dopusta, saj so v četrtek začeli priprave na novo sezono, v kateri so njihovi cilji visoki.

Velenjsko zasedbo bo vodil novi trener – hrvaški strokovnjak Željko Babić, ki želi svoje varovance popeljati do naslova državnega in pokalnega prvaka, zaključnega turnirja Lige Seha, medtem ko želijo "ose" v Ligi prvakov v skupini C osvojiti eno izmed prvih dveh mest, ki prinašata dodatni tekmi v boju za osmino finala.

Novinci Hrvat, Črnogorec in Slovenca

Velenjčani so se okrepili s štirimi novinci: hrvaškim levičarjem Robertom Markotićem (193 cm, 1990), organizatorjem igre Črnogorcem Žarkom Pejovićem (191 cm, 1986) in slovenskima reprezentantoma Janom Grebencem (194 cm, 1992) ter Maticem Verdinkom (189 cm, 1994).

Na treningih članskega moštva bodo znanje nabirali tudi trije mladinci. Med vratnicama bo stal črnogorski up Miljan Vujović (198 cm, 2000), za katerega bo poleg za Klemna Ferlina in Roka Zaponška skrbel novi trener vratarjev Aleš Anžič, z zunanjo linijo pa bosta trenirala Tilen Grobelnik (187 cm, 2000) in Jernej Drobež (194 cm, 2000).

Priprave doma in v Kranjski Gori

Velenjski rokometaši so priprave začeli v domačem okolju, kjer se bodo na treningih v Rdeči dvorani potili vse do prihodnje nedelje, ko jih bo pot za teden dni po odlični lanski izkušnji znova popeljala v Kranjsko Goro. Po vrnitvi z Gorenjske se bodo v ponedeljek v Podčetrtku pomerili s serijskim beloruskim prvakom Meškovom iz Bresta, ki je prav tako kot Gorenje Velenje udeleženec Lige prvakov in Lige SEHA Gazprom.



Tekmovalni uvod 30. avgusta proti Celjanom

Sledila bosta nastopa na dveh mednarodnih turnirjih. Najprej se bodo Babićevi izbranci v četrtek, 10. avgusta, podali na Češko, kjer jih čakajo tri mednarodne tekme – tekmeci bodo poljski Piotrkow, domače Nove Veseli in madžarski Tatabanya. Med 18. in 20. avgustom pa jih čaka še gostovanje v Avstriji. V skupinskem delu mednarodnega turnirja se bodo v Bärnbachu srečali z domačim prvoligašem, v Gradcu z reprezentanco Savdske Arabije, nato pa sledita še tekmi za končno razvrstitev. Zadnja pripravljalna tekma bo v Mariboru s tamkajšnjim prvoligašem na sporedu v sredo, 23. avgusta, teden dni za tem (30.) pa sledi že prvi uradni preizkus. Na velikem slovenskem derbiju se bodo Velenjčani v domači dvorani pomerili z zasedbo Celja Pivovarne Laško. Tekma bo štela za točke v regionalni Ligi SEHA Gazprom.

Avanzo: Tranzicijska doba je končana

"Glede na številne spremembe v zadnjih letih, ko je bil RK Gorenje Velenje v nekakšni tranzicijski dobi, ki je zdaj končana, je čas, da v novi tekmovalni sezoni, tudi zaradi dejstva, da bomo po treh letih znova zaigrali v Ligi prvakov, zastavimo visoke ambicije. Cilj našega kluba bo, da med evropsko klubsko elito v skupini C osvoji eno izmed prvih dveh mest, ki vodita v nadaljnje razigravanje, da se v Ligi SEHA Gazprom prebije na finalni turnir ter osvoji lovoriki Lige NLB in Pokala Slovenije. Zavedamo se, da so tekmeci v vseh tekmovanjih izredno kakovostni, a tudi naša ekipa je sestavljena izredno ambiciozno. Premoremo štab strokovnjakov, na čelu z vrhunskim trenerjem, ter po dva izredno kakovostna rokometaša na vsakem igralnem mestu. Izgovorov, da v prihajajoči sezoni ne bi napadli visokih mest, ni," je odločen direktor kluba Matej Avanzo.

Babić stavi na jekleno obrambo

"Pričakovanja kluba pred novo sezono so visoka, ambicije našega moštva prav tako. Z mislijo na skupne cilje se bomo lotili vsakega treninga. Treba bo vložiti izjemno veliko truda, ne glede na to pa smo vsi veliki optimisti. Sezona bo zanimiva in obenem zelo zahtevna, a takšen je šport. Če želiš biti najboljši in zmagovati, je potrebnega veliko odrekanja. Želim si, da bi naša ekipa v novi sezoni prikazovala destruktivne igre, s čvrsto obrambo in discipliniranim napadom, obenem pa kar najbolj zmanjšala število zadetkov, ki jih tekmeci dosegajo iz hitre tranzicijske igre," napoveduje trener Babić.

POSTAVA ČLANSKE EKIPE GORENJA VELENJA V SEZONI 2017/18

Igralec Igralno mesto Višina Rojen Državljanstvo Matjaž Brumen desno krilo 190 cm 23.12.1982 SLO Nejc Cehte desni zunanji 196 cm 4.9.1992 SLO Jernej Drobež levi zunanji 194 cm 6.1.2000 SLO Klemen Ferlin vratar 192 cm 26.6.1989 SLO Rok Golčar desno krilo 189 cm 23.12.1985 SLO Jan Grebenc levi zunanji 194 cm 18.8.1992 SLO Tilen Grobelnik levi zunanji 187 cm 17.4.2000 SLO Ibrahim Haseljić desno krilo 193 cm 14.1.1998 BIH Blaž Kleč krožni napadalec 183 cm 26.3.1986 SLO Vid Levc levi zunanji 197 cm 23.11.1994 SLO Robert Markotić desni zunanji 193 cm 7.3.1990 HRV Tadej Mazej levo krilo 190 cm 31.7.1998 SLO Niko Medved levo krilo 184 cm 26.3.1990 SLO Rok Ovniček srednji zunanji 184 cm 29.1.1995 SLO Žarko Pejović srednji zunanji 191 cm 25.1.1986 ČGO Gregor Potočnik levi zunanji 196 cm 22.8.1992 SLO Darko Stojnić krožni napadalec 200 cm 3.4.1997 SLO Alem Toskić krožni napadalec 190 cm 12.2.1982 SRB Matic Verdinek levo krilo 189 cm 13.4.1994 SLO Miljan Vujović vratar 198 cm 27.8.2000 ČGO Rok Zaponšek vratar 192 cm 30.10.1992 SLO

ŠTAB EKIPE

Željko Babić glavni trener Marko Oštir pomočnik glavnega trenerja Aleš Anžič pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev Morten Seier Larsen trener za telesno pripravo Matej Kramer maser Natalija Mrevlje fizioterapevtka Gorazd Hostnik vodja ekipe Sašo Djurić zdravnik

A. V.