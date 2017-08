Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Amedej Vetrih

18. avgust 2017 ob 09:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

V dresu Domžal sem zapravil kar nekaj lepih priložnosti. Upal sem, da se bo vse skupaj obrnilo na res pomembni tekmi. Take odigraš dvakrat ali pa morda trikrat v življenju.

Ta tekma je primerljiva s tisto v Freiburgu, a Marseille ima precej več kakovostnih posameznikov. V dvobojih ena na ena precej bolje odigrajo in moraš biti res zelo pozoren.

Mislim, da so prišli s podcenjevanjem, na začetku so bili zelo zmedeni. V prvih 20 minutah Francozi sploh niso vedeli, kaj jih je doletelo. Odšli smo na igrišče zelo agresivno in dobili vse dvoboje na sredini igrišča. Firer je imel res lepo priložnost za 2:0 na začetku drugega polčasa. Kazen je prišla hitro, saj so izenačili. Naša ekipa ima še rezerve. V Marseille se ne gremo braniti, ampak gremo po zadetek in s tem po čudež za naš klub.

Trener Simon Rožman je res nekaj posebnega. Enkraten motivator. Vsi smo lahko zadovoljni, da lahko delamo z njim. Res že nestrpno pričakujem, kaj bo pred tekmo v Marseillu v garderobi.

Junak četrtkovega nepozabnega večera v Stožicah Amedej Vetrih je optimist pred povratno tekmo z Marseillom. V 12. minuti prve tekme je zatresel mrežo Francozov, ki pa so v drugem polčasu izenačili.

A. G.