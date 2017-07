Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Caeleb Remel Dressel je v soboto osvojil kar tri zlate medalje. Foto: EPA

Američani in Sjöströmova rekordni, Dressel kar trikrat zlat

V nedeljo še osem končnih odločitev

29. julij 2017 ob 17:25,

zadnji poseg: 29. julij 2017 ob 19:32

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Na svetovnem prvenstvu v vodnih športih v Budimpešti sta še dva tekmovalna dneva. V plavanju bodo v soboto podelili šest kompletov medalj.

Neposredni prenos sobotnih končnih odločitev lahko spremljate v neposrednem prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju. V nedeljo bodo v madžarski prestolnici v plavanju podelili še osem kompletov odličij.

Slovenski plavalci so z nastopi zaključili že v petek. V Budimpešti so prvič po 16 letih na svetovnem prvenstvu ostali brez nastopa v finalu. Kot je poročala TV Slovenija, bo Gaja Natlačen končala kariero in se posvetila študiju psihologije v Ljubljani. Novico je sporočilo slovenski selektor in njen trener Gorazd Podržavnik.

Sjöströmova znova rekordna

Sarah Sjöström je v Budimpešti postavila še drugi svetovni rekord. Potem ko je bila pred dnevi prva ženska, ki je 100 m prosto preplavala v manj kot 52 sekundah, je zdaj v polfinalu 50-metrsko razdajo zmogla v 23,67 sekunde. Sjöströmova je bila šest stotink sekunde hitrejša kot Nemka Britta Steffen leta 2009 v Rimu, v obdobju visokotehnoloških kopalk.

Sobotni finalni izidi:

50 m delfin (Ž): 1. S. SJÖSTRÖM ŠVE 24,60 2. R. KROMOWIDJOJO NIZ 25,38 3. F. OSMAN EGI 25,39

50 m prosto (M): 1. C. R. DRESSEL ZDA 21,15 2. B. FRATUS BRA 21,27 3. B. PROUD VB 21,43

200 m hrbtno (Ž) 1. E. SEEBOHM AVS 2:05,68 2. K. HOSSZU MAD 2:05,85 3. K. BAKER ZDA 2:06,48

100 m delfin (M) 1. C. R. DRESSEL ZDA 49,86 2. K. MILAK MAD 50,62 3. J. SCHOOLING SIN 50,83 J. GUY VB 50,83

800 m prosto (Ž) 1. K. LEDECKY ZDA 8:12,68 2. B. LI KIT 8:15,46 3. L. SMITH ZDA 8:17,22

4 x 100 prosto - mešane ekipe 1. ZDA * 3:19,60 2. NIZOZEMSKA 3:21,81 3. KANADA 3:23,55 * - svetovni rekord

