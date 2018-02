"Američanom smo dali prvo damo, zdaj pa še lekcijo v hokeju"

Pohvale in čestitke slovenskim hokejistom padajo na Twitterju

14. februar 2018 ob 19:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne samo, da smo jim uturili prvo damo, sedaj smo jim pokazali še kako se igra hokej. Bravoooo naši ...#olimpijskiponos," navdušenja po zmagi Slovenije nad Američani ni skrival deskar na snegu Rok Marguč.

Olimpijec, ki še čaka na nastop na OI v Pjongčangu, je le eden izmed tviterašev, ki je bil navdušen nad izvrstno igro risov. MMC-jev novinar Toni Gruden je pohvalil prvo peterko, pa tudi selektorja: "Bravo selektorju Kariju za potezo v podaljšku, ko so zaigrali s 3 napadalci, ne pa z branilcem in 2 napadalcema. Divje tveganje za noro zmago."



Pri slovenski hokejski zvezi so ob zmagi razkrili zabavno zanimivost, kot je ta, na katerega hokejista se morate obrniti, če želite zadeti na loteriji. "Med vožnjo v dvorano je Andrej Hebar napovedal rezultat: 3:2 za Slovenijo po podaljšku. Hebi sprejema naročila za izpolnjevanje lotolistkov." Povedali pa so tudi, da je celotna ekipa v slačilnici zapela Zdravljico: "Olimpijska pravila določajo, da se po tekmah ne igra himna zmagovite ekipe. Zato je v garderobi celotna ekipa - igralci in strokovni štab - sklenila krog in zapela Zdravljico."

Tviteraši so primerjali tudi velikost dveh držav, kar daje še dodaten lesk zmagi, od tega, da imajo ZDA registriranih 555.000 hokejistov, Slovenija pa le 1.000, pošalil se je tudi Taksist Ibro: "Imamo dve dvorani za hokej, od tega je ena prizidek hladilnice za zmrznjene piščance in premagamo velesilo Ameriko."

Anže Kopitar je prav tako čestital risom, obenem pa je odgovoril na tvit NBC-jeve voditeljice in novinarke Kathryn Tappen, ki je napisala, da je Kopi nekje ponosen. Hokejist Los Angeles Kingsov je zapisal, da je v Pittsburghu.

Prva petorka opravila posel. Krošelj v vratih izreden, sploh po zaostanku držal nivo. Gregorc prebil led, Muršak dokončal delo. #risi Bravo selektorju Kariju za potezo v podaljšku, ko so zaigrali s 3 napadalci, ne pa z branilcem in 2 napadalcema. Divje tveganje za noro zmago. — Toni (@duledoz) February 14, 2018

[Fun fact] Med vožnjo v dvorano je Andrej Hebar napovedal rezultat: 3:2 za Slovenijo po podaljšku. *Hebi sprejema naročila za izpolnjevanje loto listkov. #RISpekt #risi #misijapjongčang #teamslovenia — Slovenia Ice Hockey (@lovehokej) February 14, 2018

Noro. In to ravno kapetan Jan Muršak. Skačemo, veselimo, norimo. In to po 0:2 po 2/3. Čelado dol #risi! In točno takšne polome Američanov rabi #hokej v svetu in Sloveniji. https://t.co/sKtLmj3FTc — Toni (@duledoz) February 14, 2018

Olimpijska pravila določajo, da se po tekmah ne igra himna zmagovite ekipe. Zato je v garderobi celotna ekipa - igralci in strokovni štab - sklenila krog in zapela Zdravljico. #RISpekt #risi #misijapjongčang #teamslovenia — Slovenia Ice Hockey (@lovehokej) February 14, 2018

Kakvi Amerikanci brate? Imamo dvije dvorane za hokej od tega je ena prizidek hladilnice za zmrznjene piščance i tresemo velesilu Ameriku. Bravo momci. — Taksist Ibro (@LJ_Taksist) February 14, 2018

Ne samo, da smo jim uturilu prvo damo, sedaj smo jim pokazali še kako se igra hokej. Bravoooo naši... #Olimpijskiponos @TeamSlovenia — Rok Marguč (@RokMarguc) February 14, 2018

Tako bi si zelel videti naslove na cro medijih veckrat. In, kakopak, tudi obratno! Bravo @index_hr pic.twitter.com/cvLqBHGRtR — slanaslana® (@slanaslana) February 14, 2018

