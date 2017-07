Ameriška štafeta in Sjöströmova rekordni, Dressel kar trikrat zlat

V nedeljo še osem končnih odločitev

29. julij 2017 ob 17:25,

zadnji poseg: 29. julij 2017 ob 20:35

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Junak sobotnega popoldneva na svetovnem prvenstvu v vodnih športih je v Budimpešti postal Američan Caeleb Dressel, ki je plaval trikrat in vsakič osvojil zlato medaljo.

Dressel je najprej postal kralj sprinta. Na 50 m prosto sta se stopničke prebila še Brazilec Bruno Fratus in Britanec Benjamin Proud. Dobre pol ure kasneje je 20-letni Američan postal še svetovni prvak na 100 m delfin, pri tem pa je zaradi slabega prihoda v cilj s 49,86 svetovni rekord rojaka Michaela Phelpsa zgrešil za vsega štiri stotinke. Z novim mladinskim svetovnim rekordom je srebro osvojil Madžar Kristof Milak, ki je razvnel dvorano.

Pika na i je bil nastop v mešani moško-ženski štafeti na 4 x 100 m prosto, ko se je kot prvi plavalec v zgodovini veselil treh zlatih kolajn v enem dnevu. Ob tem je po dveh nastopih, podelitvah in fotografiranjih zbral energijo za odličen dosežek 47,22 v prvi predaji, kar je bil tudi temelj za nov svetovni rekord 3:19,60. Hitrejši od starega rekorda so bili tudi Nizozemci, ki so s 3:21,81 dosegli nov evropski rekord. Dressel je v Budimpešti osvojil že šest zlatih medalj. V ameriški štafeti so plavali še Nathan Adrian, Mallory Comerford in Simone Manuel.

Sjöströmova najprej zlata, potem rekordna

Na 50 m delfin si je Švedinja Sarah Sjöström priborila še drugo zlato in prepričljivo prehitela Nizozemko Ranomi Kromowidjojo in Frido Osman iz Egipta. Kasneje je Švedinja na prvenstvu ob Donavi postavila še drugi svetovni rekord. Potem ko je bila pred dnevi prva ženska, ki je 100 m prosto preplavala v manj kot 52 sekundah, je tokrat v polfinalu 50-metrsko razdajo preplavala v 23,67 sekunde. Sjöströmova je bila šest stotink sekunde hitrejša kot Nemka Britta Steffen leta 2009 v Rimu v obdobju visokotehnoloških kopalk.

"Tega rekorda sem res vesela. Prav ta rekord je potrditev, da sem najhitrejša plavalka na svetu. Rekordov sem vesela tudi zato, ker je dolgo veljalo, da znamk iz leta 2009 zaradi spremembe pri kopalkah ne bo mogoče preseči," je po nastopih povedala Sjöströmova.

Prva zlata medalja za Avstralijo

Končno so do prvega zlata prišli tudi Avstralci. Na 200 m hrbtno ga je osvojila Emily Seebohm, ki je na zadnji razdalji kljub bučni podpori publike ugnala domačo ljubljenko Katinko Hosszu in ubranila naslov iz Kazana 2015. Američanka Kathleen Baker je popustila in se morala zadovoljiti z bronom.

Prva plavalka prvenstva je Američanka Katie Ledecky, ki je brez težav prišla do zlata na 800 m prosto. Srebro je osvojila Kitajka Li Bingdžie, bron pa Američanka Leah Smith. Za 20-letno Ledeckyjevo je bila to že 14. zlata medalja na svetovnih prvenstvih. V Budimpešto je prišla po šest zlatih odličij, s čimer bi izenačila rekord rojakinje Missy Franklin, a jo je na 200 m prosto premagala Italijanka Federica Pellegrini.

Gaja Natlačen bo končala kariero

V nedeljo bodo v madžarski prestolnici v plavanju podelili še osem kompletov odličij. Slovenski plavalci so z nastopi zaključili že v petek. V Budimpešti so prvič po 16 letih na svetovnem prvenstvu ostali brez nastopa v finalu. Kot je poročala TV Slovenija, bo Gaja Natlačen končala kariero in se posvetila študiju psihologije v Ljubljani. Novico je sporočilo slovenski selektor in njen trener Gorazd Podržavnik.

Sobotni finalni izidi:

50 m delfin (Ž): 1. S. SJÖSTRÖM ŠVE 24,60 2. R. KROMOWIDJOJO NIZ 25,38 3. F. OSMAN EGI 25,39

50 m prosto (M): 1. C. R. DRESSEL ZDA 21,15 2. B. FRATUS BRA 21,27 3. B. PROUD VB 21,43

200 m hrbtno (Ž) 1. E. SEEBOHM AVS 2:05,68 2. K. HOSSZU MAD 2:05,85 3. K. BAKER ZDA 2:06,48

100 m delfin (M) 1. C. R. DRESSEL ZDA 49,86 2. K. MILAK MAD 50,62 3. J. SCHOOLING SIN 50,83 J. GUY VB 50,83



800 m prosto (Ž) 1. K. LEDECKY ZDA 8:12,68 2. B. LI KIT 8:15,46 3. L. SMITH ZDA 8:17,22

4 x 100 prosto - mešane ekipe: 1. ZDA * 3:19,60 Dressel/Adrian/Comerford/Manuel 2. NIZOZEMSKA 3:21,81 3. KANADA 3:23,55 * - svetovni rekord

T. J.