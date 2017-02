Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Andrea Petkovic pravi, da se ji kaj takega v 13 letih igranja v Pokalu Fed še ni primerilo. Foto: Reuters Sorodne novice Dohertyjev "nacistični" izpad na odru V Švici "objavili" nacistično himno Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Škandal na Pokalu Fed: Američani Nemcem odpeli nacistično himno

Ogorčene tako tekmovalke kot navijači

12. februar 2017 ob 18:39

Honolulu - MMC RTV SLO

Nemci so ogorčeni po tem, ko je Ameriška teniška zveza (USTA) na obračunu med ZDA in Nemčijo za Pokal Fed na Havajih namesto nemške zaigrala nacistično himno. Nemška teniška igralka Andrea Petkovic je incident opisala kot "najhujšo stvar, kar se mi je kdaj zgodila", USTA pa se je za pomoto že globoko opravičila.

Žaljivo prvo kitico, ki je v Nemčiji prepovedana od konca druge svetovne vojne, je na eminentnem tekmovanju tik pred obračunom Petkoviceve z Američanko Alison Riske odpel ugledni havajski operni solist, vključno s spornim verzom "Nemčija, Nemčija nad vsem".

Ekipne kolegice Petkoviceve in nemški navijači so skušali sporno kitico preglasiti s pravilno, ki se glasi "Enotnost in pravičnost in svoboda". Trikitična Deutschlandlied (Pesem Nemčije, op. a.) je sicer nemška himna od Weimarske republike dalje, leta 1841 pa jo je napisal August Heinrich Hoffmann von Fallersleben.

"Napaka se ne bo več zgodila"

"To je bilo popolnoma nezaslišano in sramotno, nižje ne gre, poosebljena ignoranca," je dejala 29-letna Petkoviceva. "V vsem svojem življenju se nikdar nisem počutila manj spoštovano, in to v Pokalu Fed, pa igram v tem pokalu že 13 let. To je najhujša stvar, kar se mi je kdaj zgodila. Leta 2017 smo - nekaj takega se v ZDA preprosto ne bi smelo zgoditi."

Dogodek je dvignil veliko prahu in močno prizadel tako člane nemške ekipe kot navijače.

USTA se je nemški ekipi in navijačem zaradi "zastarele himne" iskreno opravičila. "Na noben način nismo želeli biti nespoštljivi. Ta napaka se ne bo več pripetila, preostanek tekmovanja pa bodo vrteli pravilno himno," so zapisali na Twitterju. Nemška teniška zveza je na to odgovorila kratko in jedrnato: "Upamo, da res."

Obračun med Američanko in Nemko je sicer dobila prva, s 7-6, 6-2.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u — USTA (@usta) February 11, 2017

K. S.