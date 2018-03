Ameriški dan v Birminghamu - pet zlatih medalj

3. marec 2018 ob 19:30,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 22:15

Birmingham - MMC RTV SLO

Tretji dan dvoranskega svetovnega prvenstva v Birminghamu so ameriški atleti osvojili kar pet zlatih odličij. Christian Coleman je zmagal na 60 metrov (6,37).

Coleman je le za tri stotinke zaostal za svojim letošnjim svetovnim rekordom. V zadnji disciplini dneva je bil drugi Kitajec Bingtian Su (6,42), tretji pa Američan Ronnie Baker (6,44).

V večernih urah je na 400 m z evropskim rekordom in rekordom prvenstev sprva slavil Španec Oscar Husillos (44,92), po diskvalifikaciji prvouvrščenih pa je nato tretji naslov v nizu osvojil Čeh Pavel Maslak (45,47), ki je bil sprva tretji. Med atletinjami je bila prva Američanka Courtney Okolo (50,55).

Francoz Kevin Mayer je s 6.348 točkami v sedmeroboju postavil izid sezone, to je v troskoku uspelo tudi Američanu Willu Clayju (17,43) ter rojakinjama slednjega Sandi Morris v skoku s palico (4,95 m) in Kendri Harrison na 60 m ovire (7,70). Na 800 m je bil najboljši Poljak Adam Kszczot (1:47,47).

Centimetri odločali v troskoku

V troskoku so prve tri ločili trije centimetri. Najprej je v tretji seriji s portugalskim rekordom povedel Nelson Evora (17,40), nekdanji olimpijski in svetovni prvak. V naslednji seriji ga je za tri centimetre najprej ugnal Claye, nato pa za enega v predzadnji seriji še Brazilec Almir dos Santos (17,41 m). Claye je ponovil dvoransko zlato iz leta 2012.

Drugo zlato odličje za Dibabo

Drugi naslov na prvenstvu je po slavju na 3000 m na pol krajši razdalji osvojila Etiopijka Genzebe Dibaba (4:05,27). Na dvoranskem EP-ju je lani v Beogradu ta dvojni podvig uspel Britanski Lauri Muir, ki je bila tokrat srebrna (4:06,23), pred tem pa že tretja na 3000 m. Na tej razdalji je bila na tem prvenstvu druga Nizozemka Sifan Hassan, ki je na 1500 m osvojila bron (4:07,26).



V ženskem troskoku je naslov ubranila Venezuelka Yulimar Rojas z izidom sezone na svetu (14,63 m), kar je v suvanju krogle uspelo tudi Novozelandcu Tomasu Walshu, ki je za ponovitev uspeha izpred dveh let dosegel tudi rekord prvenstev (22,31 m).

Šestakovi podelili srebro

Mariji Šestak so danes slovesno izročili srebrno medaljo z dvoranskega SP-ja leta 2008 v Valencii. Prvotno ji je pripadel bron. IAAF je sredi februarja obvestila Atletsko zvezo Slovenije, da so po ponovnem testiranju v vzorcu Grkinje Chrysopiyi Devetzi, vzetem avgusta 2007, odkrili stanozolol in ji črtali vse izide v naslednjih štirih letih, tudi drugo mesto z dvoranskega SP-ja v Španiji pred desetimi leti.

Sobotne končne odločitve:

60 m (M): 1. C. COLEMAN ZDA 6,37 2. B. SU KIT 6,42 3. R. BAKER ZDA 6,44 400 m (M): 1. P. MASLAK ČEŠ 45,47 2. M. CHERRY ZDA 45,84 3. D. LENDORE TRI 46,37 800 m (M): 1. A. KSZCZOT POL 1:47,47 2. S. ORDONEZ ŠPA 1:48,01 3. E. GILES VB 1:48,22 Troskok (M): 1. W. CLAYE ZDA * 17,43 2. A. DOS SANTOS BRA 17,41 3. N. EVORA POR 17,40 Krogla (M): 1. T. WALSH NZL * 22,31 2. D. STORL NEM 21,44 3. T. STANEK ČEŠ 21,44 Sedmeroboj: 1. K. MAYER FRA * 6.348 2. D. WARNER KAN 6.343 3. M. UIBO EST 6.265 400 m (Ž): 1. C. OKOLO ZDA 50,55 2. S. WIAMBLEY ZDA 51,47 3. E. DOYLE VB 51,60 1.500 m (Ž): 1. G. DIBABA ETI 4:05,27 2. L. MUIR VB 4:06,23 3. S. HASSAN NIZ 4:07,26 60 m ovire (Ž): 1. K. HARRISON ZDA 7,70 2. C. MANNING ZDA 7,79 3. N. VISSER NIZ 7,84 Palica (Ž): 1. S. MORRIS ZDA 4,95 2. A. SIDOROVA RUS 4,90 3. K. STEFANIDI GRČ 4,80 Troskok (Ž): 1. Y. ROJAS VEN * 14,63 2. K. WILLIAMS JAM 14,48 3. A. PELETEIRO ŠPA 14,40 * - najboljši izid sezone na svetu

A. G.