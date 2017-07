Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Lilly King je zadnji dan osvojila dve zlati medalji. Foto: Reuters Katinka Hosszu je osvojila sedmi naslov svetovne prvakinje, prav vse so iz 200 in 400 metrov mešano. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ameriški plavalci zadnji dan osvojili še štiri zlate medalje

Dva svetovna rekorda Lilly King

Ameriški plavalci so zadnji dan svetovnega prvenstva v vodnih športih le še potrdili primat prve plavalne velesile, saj so osvojili še štiri zlate medalje. Skupaj jih imajo kar 18.

Druga na tej lestvici je Velika Britanija, ki jih ima "le" štiri. Zadnji dan v Budimpešti so gledalci videli dva svetovna rekorda, pri obeh je sodelovala Lilly King. Najprej je zgodovino pisala na 50 metrov prsno (plavala je 29,40 in rekord popravila za osem stotink), pozneje pa še s štafeto 4 x 100 mešano. Američanke so s časom 3:51,55 svoj rekord popravile za pol sekunde.

Srebro in bron sta osvojili Rusinja Julija Jefimova in druga Američanka Katie Meili, ki sta se z 29,57 in 29,99 prav tako spustili pod 30 sekund. Kingova je na prvenstvu že osvojila zlato na 100 m prsno, Jefimova pa na 200 m prsno. "Zelo sem vesela, saj sem kljub koncu tekmovanja še zmogla zbrati moč za odličen dosežek," je dejala rekorderka, ki se je doslej posvečala obema daljšima olimpijskima razdaljama.

Katinka Hosszu do zlata

Navijače je navdušila Katinka Hosszu z zmago na 400 metrov mešano. Navijači so v nogometnem vzdušju tako slavili drugo plavalno zlato na prvenstvu. Srebrno Španko Mireio Belonte je prehitela za skoraj tri sekunde, še sedem desetink je zaostala Kanadčanka Sydney Pickett.

Sedmo zlato za Švedinjo

Švedinja Sarah Sjöström je po sobotnem svetovnem rekordu potrdila vlogo favoritinje na 50 metrov prosto in se veselila sedme zlate medalje na svetovnih prvenstvih.

Čez dve leti v Južno Korejo

Naslednje svetovno prvenstvo bo čez dve leti v Gvanžuju v Južni Koreji.

50 m prsno (Ž): 1. L. KING ZDA * 29,40 2. J. EFIMOVA RUS 29,57 3. K. MEILI ZDA 29,99 * - nov svetovni rekord 400 m mešano (M): 1. C. KALISZ ZDA 4:05,90 2. D. VERRASZTO MAD 4:08,38 3. D. SETO JAP 4:09,14 50 m prosto (Ž): 1. S. SJÖSTRÖM ŠVE 23,69 2. R. KROMOWIDJOJO NIZ 23,85 3. S. MANUEL ZDA 23,97

50 m hrbtno (M): 1. C. LACOURT FRA 24,35 2. J. KOGA JAP 24,51 3. M. GREVERS ZDA 24,56 400 m mešano (Ž): 1. K. HOSSZU MAD 4:29,33 2. M. BELMONTE ŠPA 4:32,17 3. S. PICKREM KAN 4:32,88 1.500 m prosto (M): 1. G. PALTRINIERI ITA 14:35,85 2. M. ROMANČUK UKR 14:37,14 3. M. HORTON AVS 14:47,70

4 x 100 m mešano (Ž): 1. ZDA * 3:51,55 Baker/King/Worrell/Manuel 2. RUSIJA 3:53,38 Fesikova/Efimova/Čimrova/Popova 3. AVSTRALIJA 3:54,29 Seebohm/McKeown/McKeon/Campbell * - nov svetovni rekord 4 x 100 m mešano (M): 1. ZDA 3:27,91 Grevers/Cordes/Dressel/Adrian 2. VELIKA BRITANIJA 3:28,95 Walker/Peaty/Guy/Scott 3. RUSIJA 3:29,76 Rilov/Prigoda/Popkov/Morozov

