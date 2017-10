Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Bruce Arena je 22. novembra lani zamenjal Jürgena Klinsmanna, a ni izpolnil pričakovanj. Foto: Reuters Dodaj v

Ameriški selektor Arena po velikem neuspehu odstopil

Pred enajstimi meseci zamenjal Klinsmanna

13. oktober 2017 ob 18:52

Washington - MMC RTV SLO

Bruce Arena ni več selektor ameriške nogometne reprezentance. 66-letni strokovnjak je odstopil po neuspehu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji.

Arena je ZDA vodil od novembra, ko je nasledil Jürgena Klinsmanna. Američani so po porazu z 1:2 proti Trinidadu in Tobagu ostali brez svetovnega prvenstva, kar se jim je zgodilo prvič po letu 1986.

Med letoma 1998 in 2006 je Arena precej uspešneje vodil ZDA. Na svetovnem prvenstvu leta 2002 so se Američani prebili celo do četrtfinala, v katerem so bili boljši Nemci z 1:0. Tudi na SP-ju leta 2006 je Arena vodil ZDA, a ni izpolnil pričakovanj, saj je osvojil le eno točko v predtekmovanju.

