Amsterdamu 10 tisoč dolarjev, Ljubljana v polfinalu blizu podviga

Polne tribune in svetovni rekord na Kongresnem trgu

19. avgust 2018 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Amsterdam, aktualni svetovni podprvak, je zmagovalec močnega košarkarskega turnirja 3x3 v Ljubljani. Na poti do zmage je v polfinalu ugnal tudi Ljubljano (16:11).

Ekipa Ljubljane se je ob glasni podpori s tribun odlično upirala in povedla z 10:6. Še slabe tri minute pred koncem so bili v ospredju Blaž Črešnar, Dejan Mlakar, Jasmin Hercegovac in Željko Zagorac, nato pa so Nizozemci z agresivno obrambo preobrnili potek tekme v svojo korist in se po delnem izidu 10:0 veselili uvrstitve v finale. Košarkarji Vrbasa so tudi v polfinalu nadaljevali svoj nezaustavljivi niz. Z 21:15 so ugnali rojake iz Beograda.

Veliki finale je bil prava poslastica. Do izida 12:12 sta bili ekipi poravnani, potem pa je dve dvojki zadel Dimeo Van der Horst in Nizozemci so povedli z 18:13. Srbi so se vrnili na 19:17, na koncu pa je zmago Nizozemcev potrdil Van der Horst, ki je bil na koncu izbran za najbolj koristnega igralca turnirja: "Navdušen sem nad našo zmago in celotnim dogodkom. Ljubljana je prekrasno mesto in lepo je bilo igrati pred številnim občinstvom. Čeprav so za nami tri zelo zahtevne tekme, sem poln energije." Zmagovalci so za zmago dobili 10 tisoč dolarjev.

Nastop v kvalifikacijski skupini na Mastersu v Debrecenu sta si priigrali ekipi Amsterdama in Vrbasa. Tretje mesto je osvojila ekipa Beograda, četrto pa domača Ljubljana, ki je v četrtfinalu s 15:10 ugnala Piran, ki je bil letos na SP-ju bronast. "V petek smo si malo zakomplicirali vstop v izločilne boje in smo se že v četrtfinalu pomerili s Piranom. Mnogi bi temu srečanju rekli finale pred finalom. Mogoče nam je ta obračun pobral nekaj več moči, v polfinalu pa je bilo tudi nekaj spornih sodniških odločitev," je povedal igralec Ljubljane Dejan Mlakar.

Na Kongresnem trgu je odlično vzdušje poskrbela tudi akrobatska skupina Dunking Devils, ki je postavila Guinnessov rekord v najdaljšem zabijanju z veliko prožno ponjavo.



Cedevita 3x3 Ljubljana Challenger, finale:

AMSTERDAM - VRBAS 21:19

Polfinale:

LJUBLJANA - AMSTERDAM 11:16

BEOGRAD - VRBAS 15:21

Četrtfinale:

PIRAN - LJUBLJANA 10:15

AMSTERDAM - BENETKE 22:9

RIGA - BEOGRAD 17:21

VRBAS - KIJEV 15:14

T. O.