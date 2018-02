Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 11 glasov Ocenite to novico! Najboljša slalomska uvrstitev Ane Bucik v svetovnem pokalu je sedmo mesto lani iz Maribora. Foto: www.alesfevzer.com Vsi ljudje so tu zelo prijazni in dobro se počutim v tem okolju. Je pač zame nekaj novega in malce drugače, kot sem pričakovala. Mislila sem, da bo več nekega pompa. Malce se počutim kot v nekem študentskem naselju, čeprav sicer nikoli nisem bila v njem (smeh, op. a.). Se pa vsaj kar bolj navajam na to okolje in čutim olimpijsko vzdušje. Res se veselim in zelo ponosna sem, da sem del tega dogodka. Super je tudi, da smo vsa dekleta skupaj v istem apartmaju, ker se res dobro razumemo in potem se popoldne lahko malce hecamo, da nekoliko pozabimo, da smo na največjih tekmah. V Lenzerheideju sta jo na kombinaciji prehiteli le Wendy Holdener in Marta Bassino. Foto: EPA Sorodne novice Veter odpihnil še ženski veleslalom - obeta se super četrtek Hrovatova že dokazala, da je "ena trmasta Gorenjka" Kljub slabi sezoni Kline še vedno čuti, da lahko pride visoko Dodaj v

Ana Bucik na kombinaciji dobila prave slalomske občutke

Shiffrinova razred zase in vredna občudovanja

13. februar 2018 ob 13:07

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ana Bucik, prva dama slovenskega slaloma, je na olimpijske igre v Pjongčang prišla z odlično popotnico, saj se je v Lenzerheideju prvič v karieri povzpela na oder za zmagovalke.

Uspeh kariere je v Švici dosegal v kombinaciji. "Ta rezultat mi je dal zagotovo veliko nove energije. Letos sem od sebe veliko pričakovala, kar sem čutila tudi od sponzorjev in vseh drugih. Po tem rezultatu sem malo bolj mirna. Mi je pa dalo tretje mesto veliko zagona, čeprav vem, da to ne bo kar tako ponoviti. Tu na igrah bo treba predvsem dobro spoznati smukaško progo in si nabrati čim manj zaostanka za slalom, kjer bom skušala ponoviti tako vožnjo, kar pa ne bo najlažje," je povedala simpatična Primorka, ki bo na slalomu – prva vožnja bo v sredo ob 2.15, finalna pa ob 5.45 – glavni slovenski adut.

24-letna smučarka je tedaj po superveleslalomu zasedala 30. mesto. Tako je odprla slalomski del, odsmučala imenitno in z daleč najboljšim časom drugega dela kombinacije pridobila kar 27 mest. Slalomska predstava v Lenzerheideju jo navdaja z optimizmom tudi za klasično tekmo njene paradne discipline: "Tudi za slalom mi ta rezultat ogromno pomeni, saj se ne izmišljujem, ko pravim, da je občutek, ki sem ga začutila med slalomsko vožnjo, tisto, zaradi česar sem bila ta dan najbolj srečna. Če ti dolgo ne uspe prikazati tega, kar čutiš, da zmoreš, je vsakemu športniku težko. Ko sem med smučanjem začutila, kar sem si že dolgo želela, sem bila res srečna. Motivacije je za slalom ogromno. Ugotovili smo nekaj dobri nastavitev, zdaj se je treba samo prilagoditi na ta sneg in iti samozavestno na tekmo, ker je to ena tekma, na kateri nimaš česa izgubiti."

Z vrhunsko vožnjo lahko preseneti

Goričanka je takšne občutke nazadnje imela na začetku sezone okoli tekme v Leviju in tako poudarja: "Vmes so sicer bile dobre vožnje na treningih, a, če tega ne ponoviš na tekmi, je, kot da jih ni." V Pjongčangu bo poleg slaloma tekmovala še v kombinaciji in na veleslalomu, saj tako ne bo toliko bremena, pravi, a največ pričakuje seveda od sredine tekme, a v Južni Koreji vreme že kroji olimpijski spored: "Še vedno je slalom moja prva disciplina, ko bom skušala čim bolj napasti. To je ena tekma, kjer nimaš česa izgubiti. Vesela sem, da lahko štartam tudi v veleslalomu. Potem je tu še kombinacija, in mislim, da se lahko sproščeno lotim vsake posebej. V bistvu je težko priti tako daleč in vsa pričakovanja usmeriti le na eno tekmo. Ko se malce porazdeli, si kot tekmovalec lahko bolj miren. Zagotovo pa bo največ nervoze na slalomu."

"Pokazala sem, da z vrhunsko vožnjo lahko presenetim oziroma napadem stopničke. To mi pomeni veliko, da vem, da imam to v sebi. Seveda ni tako, da bi lahko kar vsak dan to pokazala, ampak, če veš, da zmoreš, je veliko lažje. Čutim v sebi, da mogoče lahko presenetim še enkrat. Sicer pa sem se kar malce bala Koreje, ker lani, ko so bile tu tekme, je bilo zelo ledeno, kar ni ravno po mojem okusu. Bala sem se, da bo znova tako, a sem prijetno presenečena nad snegom. Je zelo specifičen in treba je zelo natančno smučati. Zato je bil trening tu dobrodošel, vseeno pa pravim, da veliko raje kot po zelo ledeni površini smučam po taki," je dodal Bucikova, ki je bila lani na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu sedma.

Absolutna favoritinja je Američanka Mikaela Shiffrin, trikratna slalomska svetovna prvakinja, zmagovalka štirih slalomskih globusov, ki letos brani tudi velikega, hkrati pa tudi letos vodi v skupni razvrstitvi in slalomskem seštevku. Na sedmih letošnjih slalomih je petkrat zmagala. Na prvem v Leviju je bila druga, na zadnjem v Lenzerheideju pa je odstopila. V Pjongčangu bo branila zlato iz Sočija.

"Včasih si res mislimo, da ni ranljiva, saj je zanjo drugo ali tretje mesto enako kot za nas 30., a tako pač je. Ko vidiš, da je tudi tako vrhunski športnik ranljiv, te kar malce pomiri, da nisi tako čuden, ko se ti zgodijo slabši nastopi in odstopi. Je pa še vedno razred zase in občudovanja vredna. Zagotovo je slalomistka, ki jo najraje analiziram, čeprav, recimo, Wendy Holdener, Petra Vlohva in še nekatere druge smučajo na zelo visoki ravni. Tej njeni lahkotnosti, ki jo pokaže med vožnjo, se nekako najlažje približam oziroma si najlažje predstavljam sebe smučati na tak način. To je tisto, k čemur stremim, da bi mogoče nekoč dosegla," je o sloviti Američanki še povedala Ana Bucik.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik