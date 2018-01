Ana Drev: Lisica prihaja ob pravem času

Smučarke namesto v Mariboru v Kranjski Gori

4. januar 2018 ob 14:38

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Za razliko od Maribora je Kranjska Gora pričakala alpske smučarke v pravi zimski podobi, tako da se na Gorenjskem konec tedna obetajo lepe tekme za tradicionalno Zlato lisico.

Več v slovenskem taboru pričakujejo od sobotnega veleslaloma, saj so Ana Drev, Meta Hrovat in Tina Robnik ob koncu leta zablestele v Lienzu s šestim, osmim in enajstim mestom. Na veleslalomu se bodo preizkusile še Ana Bucik, novinka v svetovnem pokalu Andreja Slokar in Desiree Ajlec.

Na nedeljskem slalomu bodo slovenske barve branile Bucikova, Hrovatova, Maruša Ferk, Klara Livk, Slokarjeva, članica ekipe B za evropski pokal, in Neja Dvornik, članica C ekipe, ki je v svetovnem pokalu debitirala v Lienzu.

Šteharnik: Mislim, da rezultat ne bo izostal

Mariborski prireditelji Zlate lisice in kranjskogorski organizatorji pokala Vitranc so v sila kratkem času, sicer z okrnjenimi sporedom obtekmovalnih prireditev, pripravili vse potrebno za kakovostno tekmovanje, ki bo tako ostalo v Sloveniji.

"Punce so pripravljene in komaj čakajo, da se lahko predstavijo doma, pred domačim občinstvom. Dobro so pripravljene in so dobro trenirale. Želim, da se, povedano v našem žargonu, vržejo na glavo, smučajo sproščeno in mislim, da rezultat ne bo izostal," je dejal glavni trener slovenske ženske vrste Denis Šteharnik.

Ekipe nastanjene na Bledu

Veliko težavo je predstavljalo hitro iskanje prostih namestitev. Zaradi zasedenih zmogljivosti v Kranjski Gori so vse ekipe nastanili na Bledu. Na progi v Podkorenu bodo v petek zjutraj vse tekmovalke dobile priložnost za preizkus tekmovalne proge z veleslalomskimi smučmi, po treningu pa bodo lahko na progi trenirale tudi slalomistke.

Največ izkušenj s progo v Podkorenu ima 32-letna Ana Drev, ki je na veleslalomih za svetovni pokal v Kranjski Gori nastopila dvakrat. Leta 2007 je bila 22., leta 2012 26. "Mislim, da je lisica ob pravem času. Moja sezona poteka tako, kot bi si lahko le želela, glede na težave s kolenom v pripravljalnem obdobju, zaradi česar sem zelo malo trenirala," je povedala Drevova.

Drevova upa, da bo sestavila obe vožnji

"Smučam dobro, a imam še vedno občutek, da še nisem sestavila dveh voženj od štarta do cilja, ki bi mi lahko prinesli še višjo uvrstitev. Delam na tem, da se bo mogoče pa tukaj le sešlo," je bila optimistična Šmarčanka. "Teren v Kranjski Gori mi ustreza, je zelo lep veleslalom, osebno ena lepših prog, na katerih sem trenirala ali tekmovala," je še dodala Drevova. Veleslalomistke ne bodo vozile po celotni vitranški strmini kot moški, saj bo štart nižje, brez začetne strmine.

Tako v soboto kot v nedeljo bosta prvi vožnji ob 9.30, finalni pa ob 12.15.



Desiree Ajlec

To bo moja prva domača tekma, okolice nisem še čisto osvojila, tako da mislim, da bo na startu vseeno nekaj treme. Bi bila bolj vesela, če bi bila tekma v Mariboru.

Ana Bucik

Zadnje obdobje je bilo za slalomistke sigurno naporno, a tako ni bilo samo zame, tak program je imelo prvih 15 slalomistk. Da spadam med njih si štejem v čast oziroma sem tega vesela. NA tak tempo se je treba navaditi in se z njim čim bolje spopasti. Terena v Kranjski Gori in Mariboru sta precej različna, na prvo žogo pa bi rekla, da mi mariborski bolj ustreza. A vseeno sem v Kranjski Gori večkrat smučala, mi je bolj domača kot Maribor. Tu sem se vedno dobro počutila tako da bom poskušala čim bolje izkoristiti to prednost domačega terena.

Maruša Ferk

To leto sem začela bolje, kot pa končala prejšnje. Drugi tek v Zagrebu je bil boljši, a lahko še bolj stopim na plin in upam, da bo zdaj šlo samo še navzgor in da bom tu čez tri dni še napredovala. Drugače je tekma tu bolj domača kot pa v Mariboru, spala bom v domači postelji, kar bo super. Komaj čakam na tekmo.

Tina Robnik

Dobri rezultati lahko postanejo breme, a bom to vzela kot pozitivno in si ne bom nalagala pritiska. To mi mora dati dodatno samozavest in zaupanje vase, da bom še lažje smučala. Načeloma ne morem reči, da sem boljša na strmih terenih, kot pa na ravnih, znam biti zelo hitra tudi na ravnini. Teren je tak, da znam pokazati tisto kar znam in upam, da bo na koncu rezultat dober.

Meta Hrovat

Želela sem si, da bi organizatorju v Mariboru uspelo pripraviti progo, ker se mi zdi da je Zlata lisica doma v Mariboru, tam je drugače, vzdušje je res dobro. Nisem pa bila žalostna ker so jo prestavili v Kranjsko Goro, ker teren res dobro poznam, tu smučam že od malih nog. Komaj čakam tekmo. Sem že kar nekaj časa konstantna na treningih, forma ne skače gor in dol. Sem samozavestna in zaradi tega ne čutim kakšnega pritiska, na tekmo grem lahko sproščena.

Andreja Slokar

Krsta s strani deklet me ni strah, mislim, da ne bo kaj hudega. S puncami se o tekmah svetovnega pokala še nisem pogovarjala, sigurno pa se bom zdaj, ko bomo spale skupaj na Bledu.

Klara Livk

Bomo videli, ča lahko naredim še korak naprej. Od sebe bom dala vse, potem pa bomo videli. Moram odpeljati čim bolje.

R. K.