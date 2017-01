Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 20 glasov Ocenite to novico! Ana Drev je končala na 27. mestu. Foto: EPA VIDEO Finalni nastopi Hrovatove... VIDEO Nastopa Robnikove in Lavt... VIDEO Prva veleslalomska vožnja... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ana Drev po napaki ob vrhunski izid, uvrstitev kariere Mete Hrovat

Federica Brignone poskrbela za domače slavje

24. januar 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 14:02

Kronplatz - MMC RTV SLO

Potem ko je Ana Drev z napako v spodnjem delu zapravila odlično izhodišče po prvi vožnji, je bila najboljša Slovenka na veleslalomu na Kronplatzu 18-letna Meta Hrovat.

Kronplatz je prvič gostil tekmo svetovnega pokala. Za domače slavje je poskrbela Federica Brignone. Italijanka je bila najhitrejša že na prvi progi, ko je Tesso Worley prehitela za 15 stotink. V finalu je najprej s četrtega mesta napadla Lara Gut. Za njo je vodstvo prevzel Marta Bassino, ki je bila od Švicarke hitrejša 19 stotink. Worleyjeva je začela zelo hitro, nato pa imela nekaj težav, a vseeno zadržala dve stotinki naskoka pred Italijanko.

Brignonejeva je v finalu zgoraj zapravila že vso prednost, vendar pa je v drugem odseku pridobila kar pol sekunde. Ritem je stopnjevala tudi v spodnjem delu in v cilj prišla s 55 stotinkami naskoka. 26-letna Milančanka je slavila tretjič v karieri. Po Söldnu oktobra 2015 je bila drugič najboljša v veleslalomu.

Napaka Drevove v spodnjem delu

V finalu so nastopile kar štiri Slovenke. Ana Drev je imela po prvi vožnji odlično izhodišče. V zgornjem delu je sicer potrebovala nekaj časa, da je ujela pravi ritem, v srednjem pa ji je smučka stekla. Zavoji so bili tekoči in v drugem ter tretjem odseku je bila celo do tedaj najhitrejša. Za najboljšo je zaostala 56 stotink, za stopničkami pa 30. Najboljši slovenski veleslalomistki se finalni napad ni posrečil. V zgornjem delu je sicer nekaj časa izgubila, a v srednjem tehnično zahtevnem delu je bila hitra, vendar pa je napravila napako tik pred ciljem, ko se je skoraj povsem ustavila in končala pri repu uvrščenih na 27. mestu. Prehitela je le Michaelo Kirchgasser.

Izid kariere Mete Hrovat

Izkazala se je najmlajša v slovenski ekipi Meta Hrovat. 18-letna Kranjskogorčanka se je s številko 47 prebila na 22. mesto, tudi v finalu pa je z dobrim nastopom precej pridobila. V cilju sicer ni prevzela vodstva, kajti tedaj je bila na vrhu v finalu izjemna Sara Hector, ki je z najboljšim časom druge postavitve pridobila kar 20 mest in se zavihtela ne šesto. Hrovatova je imela osmi čas finala, kar je zadostovalo za končno 15. mesto. Prvič je osvojila veleslalomske točke, konkretno pa je popravila najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, ki je bila doslej 28. mesto.

Prvič je do točk v veleslalomu prišla tudi Ana Bucik. Slalomska specialistka je bila finalistka z najvišjo številko (52). Odprla je drugo vožnjo, na koncu pa je bila 26. Mesto pred njo je končala Tina Robnik, ki je v drugi vožnji izgubila eno mesto. Katarini Lavtar pa se znova nastop ni posrečil. Na Kronplatzu je smučala zaradi odpovedi nastopa Ilke Štuhec, ki ima nekaj težav z gležnjem in se pripravlja na konec tedna hitrih disciplin v Cortini d'Ampezzo. Na progi je imela Lavtarjeva precej težav in je nato tudi odstopila.

Do konca sezone še dva veleslaloma

Worleyjeva je povečala prednost v veleslalomskem seštevku. Pred Mikaelo Shiffrin ima zdaj 120 točk prednosti. Američanka še naprej vodi v skupni razvrstitvi, Lara Gut pa se ji je približala na 130 točk. Worleyjeva je zdaj tretja, saj je prehitela ilko Štuhec, pred najboljšo Slovenko pa je zdaj tudi Sofia Goggia. To je bil zadnji veleslalom pred svetovnim prvenstvom, dva bosta še v marcu, oba v ZDA.

Končni vrstni red: 1. F. BRIGNONE ITA 2:10,05 2. T. WORLEY FRA +0,55 3. M. BASSINO ITA 0,57 4. L. GUT ŠVI 0,76 5. M. SHIFFRIN ZDA 1,09 6. S. HECTOR ŠVE 1,11 7. B. SCHILD AVT 1,19 8. I. CURTONI ITA 1,50 9. C. RAST ŠVI 1,76 10. V. REBENSBURG NEM 1,79 ... 15. M. HROVAT SLO 2,14 25. T. ROBNIK SLO 3,35 26. A. BUCIK SLO 3,83 27. A. DREV SLO 4,07

Po prvi vožnji: 1. F. BRIGNONE ITA 1:02,17 2. T. WORLEY FRA +0,15 3. M. BASSINO ITA 0,26 4. L. GUT ŠVI 0,46 5. A. DREV SLO 0,56 6. V. REBENSBURG NEM 0,90 7. S. GOGGIA ITA 0,91 8. F. HANSDOTTER ŠVE 1,33 9. M. SHIFFRIN ZDA 1,43 10. S. WILD ŠVI 1,52 ... 22. M. HROVAT SLO 2,25 24. T. ROBNIK SLO 2,50 30. A. BUCIK SLO 2,75 Odstp: Lavtar, Brunner ...

VELESLALOM (7/9) 1. T. WORLEY FRA 580 2. M. SHIFFRIN ZDA 460 3. L. GUT ŠVI 360 4. S. GOGGIA ITA 289 5. M. BASSINO ITA 265 6. F. BRIGNONE ITA 190 7. V. REBENSBURG NEM 187 8. M. MÖLGG ITA 186 9. A. DREV SLO 178 10. R. MOWINCKEL NOR 162 ... 30. T. ROBNIK SLO 40 33. I. ŠTUHEC SLO 32 39. M. HROVAT SLO 16 47. A. BUCIK SLO 5 53. K. LAVTAR SLO 2

SKUPNI VRSTNI RED (22/37) 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.053 2. L. GUT ŠVI 923 3. T. WORLEY FRA 688 4. S. GOGGIA ITA 629 5. I. ŠTUHEC SLO 625 6. T. WEIRATHER LIE 536 7. W. HOLDENER ŠVI 523 8. N. LOESETH NOR 439 9. V. VELEZ ZUZULOVA SLK 435 10. P. VLHOVA SLK 391 ... 31. A. DREV SLO 178 42. A. BUCIK SLO 132 66. M. FERK SLO 65 72. T. ROBNIK SLO 40 85. M. HROVAT SLO 19 119. K. LAVTAR SLO 2





T. J.